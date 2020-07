Mario Mandzukic rescinde el contrato con el Al-Duhail

Mario Mandzukic. EFE/EPA/SIMONE ARVEDA/Archivo

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El croata Mario Mandzukic y el club catarí Al-Duhail han rescindido "de mutuo acuerdo" el contrato que les unía desde el pasado mes de diciembre.

Mandzukic, ex del Bayern Múnich, Juventus y Atlético de Madrid entre otros clubes, es ahora libre de firmar por el equipo que elija.

"He llegado a un acuerdo con la directiva de Al-Duhail para dar por concluido mi contrato de mutuo acuerdo. Aprecio la confianza y la hospitalidad que he recibido en Catar y deseo al club y al equipo lo mejor para el futuro", publicó Mandzukic en una red social.

El delantero, de 34 años, sólo ha jugado diez partidos en todas las competiciones y marcado dos goles con el conjuntó catarí.