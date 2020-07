Malta.- Borrell transmite a Malta que "no está sola" ante la presión migratoria y llama a trabajar juntos en la UE

30/06/2020 El Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell POLITICA INTERNACIONAL Mario Salerno/EU Council/dpa



BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



El Alto Representante de la UE para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha insistido este martes en su visita a Malta en que las autoridades del país insular "no están solas" ante el reto migratorio que vive y ha pedido trabajar en el seno de la UE para buscar soluciones a corto plazo con la acogida de migrantes, pero también a largo plazo para atajar los problemas en países de la vecindad europea como Libia.



"Compartimos la determinación de Malta de abordar la migración ilegal de una manera integral, empezando por atajar la crisis en Libia y apoyar a las autoridades libias", ha señalado el Alto Representante en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores maltés, Evarist Bartolo.



De esta forma ha mandado un mensaje de apoyo a La Valleta, insistiendo en que "no está sola" ante el problema migratorio. "Sus desafíos son los desafíos de la UE y estoy aquí para demostrar que seguiremos trabajando juntos para abordar esto en el corto plazo, pero buscando soluciones también en el medio plazo", ha subrayado.



En los últimos meses Malta ha sido muy crítico con la gestión de la migración en la UE, acusando al bloque comunitario de no apoyar a la isla ante el aumento de las llegadas y dudando de la efectividad de la operación militar de la UE en el Mediterráneo para frenar la migración ilegal, misión de la que el gobierno maltés se salió y boicoteó parte de su financiación.



Borrell ha defendido que para solventar la presión migratoria que afecta a la isla se necesita una solución sostenible en Libia, algo en lo que según ha valorado Malta se encuentra al frente. Esta misma semana el primer ministro maltés, Robert Abela, y su homólogo del Gobierno de unidad libio, Fayez Serraj, firmaron un acuerdo de entendimiento migratorio e inauguraron un centro de coordinación.



"Tenemos un objetivo común que es una Libia estable y unida, para ello necesitamos trabajar juntos en el seno de la UE y en los márgenes de la Conferencia de Berlín", ha insistido el jefe de la diplomacia europea.



Por su parte, el ministro maltés ha señalado que su país es muy consciente de que la seguridad en Europa depende de la seguridad en el norte de África, por lo que ha insistido en la importancia de que Libia gestione sus fronteras y colabore en la lucha contra el tráfico de personas.



"Tenemos que alentar a las autoridades libias. Esta es una situación que va a ser aún más difícil por el coronavirus, se generará mas presión en los países de origen, en los países de tránsito y en los de acogida", ha avisado Bartolo, a la vez que ha indicado que la UE debe revisar, ante el posible aumento en el flujo de migrantes, qué personas podrán ser beneficiarias de asilo y cuales no, además de contemplar también programas de retorno de migrantes. "Es un tema complicado que tenemos que trabajar juntos con la UE", ha resumido.