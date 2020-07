Los tres puntos se quedan en casa tras la victoria de US Lecce frente a Lazio (2-1)

US Lecce sumó tres puntos a su casillero tras ganar 2-1 contra Lazio este martes en el Stadio Via del Mar. US Lecce llegó con la intención de retornar al camino de la victoria después de perder el último partido frente a Sassuolo por un marcador de 4-2 y por el momento llevaba una racha de seis derrotas consecutivas. Por parte del equipo visitante, Lazio perdió por un resultado de 3-0 en el partido anterior ante AC Milan. Tras el marcador, el conjunto leccesi es decimoséptimo, mientras que Lazio es segundo tras la finalización del partido.

El encuentro comenzó de manera favorable para Lazio, que inauguró el marcador con un gol de Caicedo pocos minutos después del comienzo del encuentro, en concreto en el minuto 5. No obstante, el equipo leccesi logró el empate estableciendo el 1-1 a través de un tanto de Babacar en el minuto 30. Tras esto, una nueva ocasión permitió incrementar el marcador de US Lecce, que cambió las tornas en el luminoso logrando el 2-1 gracias a un tanto de Lucioni al borde del final, en el 47. Tras esto, la primera parte acabó con un resultado de 2-1.

Ninguno de los equipos estuvo afortunado de cara al gol en el segundo periodo y por lo tanto el tiempo reglamentario finalizó con el resultado de 2-1.

En el capítulo de los cambios, los futbolistas de US Lecce que entraron al partido fueron Majer, Diego Farias, Rispoli y Deiola en sustitución de Babacar, Saponara, Falco y Petriccione, mientras que los cambios de Lazio fueron Lukaku, Milinkovic-Savic, Luiz Felipe, Cataldi y Bobby Adekanye, que entraron para reemplazar a Jony, Lucas Leiva, Radu, Parolo y Lazzari.

En el partido se vieron un total de seis tarjetas amarillas y una tarjeta roja. Por parte de los locales se mostró tarjeta amarilla a Donati, Gabriel y Petriccione, mientras que en el equipo visitante se amonestó con amarilla a Caicedo, Radu e Immobile y con roja a Patric.

Con esta victoria, US Lecce asciende hasta los 28 puntos y se coloca en el decimoséptimo puesto de la clasificación. Por su parte, Lazio se mantiene con 68 puntos, en posición de acceso a Champions League, con los que llegaba a esta trigésimo primera jornada de la competición.

En el siguiente partido de la Serie A, US Lecce jugará contra Cagliari fuera de casa y Lazio se enfrentará a Sassuolo en su estadio.