Los muertos por el COVID-19 en Honduras se elevan a 656 y los contagiados a 24.665

Un grupo de personas hace fila para ser atendido en el Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS) en la zona de triaje para COVID-19 en Tegucigalpa. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 6 jul (EFE).- La pandemia de COVID-19 ha dejado en Honduras 656 muertos y 24.665 contagiados en cuatro meses, según las últimas pruebas de laboratorio PCR, informó este lunes en cadena nacional de radio y televisión el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

La alta incidencia de casos de la mortal enfermedad sigue aumentando, principalmente en el norte, centro y sur del país centroamericano, que además está enfrentando una difícil situación en su débil economía, por la crisis derivada de la COVID-19.

Según el informe oficial, de 1.330 nuevas pruebas PCR, 722 dieron positivo y 608 negativo.

Del total de positivos, 256 corresponden al departamento de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, y 195 a Cortés, norte, la región de mayor desarrollo económico, comercial e industrial.

Los departamentos de Yoro, con 82 nuevos casos de contagio; Atlántida (55) y Colón (31), en el note hondureño, siguen teniendo una alta incidencia de enfermos, lo mismo que Valle (35), fronterizo con El Salvador, y Choluteca (22), limítrofe con Nicaragua.

En su informe de hoy, el Sinager registró 17 nuevos fallecimientos a causa de la COVID-19, con los que la cifra aumentó a 656, mientras que los hospitalizados suman 1.366.

Del total de hospitalizados, 926 permanecen en condición estable, 388 graves y 52 en unidades de cuidados intensivos a nivel nacional.

También se han registrado 95 nuevos casos de recuperados, con los que se eleva a 2.585 los hondureños que se han salvador de morir por la misma enfermedad.

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ATENDERÁ PACIENTES

Ante la alta incidencia de casos de enfermos con COVID-19 y la reducción de espacios que están teniendo los hospitales públicos, el Gobierno anunció hoy que el próximo jueves será habilitado un sector del Centro Cívico Gubernamental, un complejo de dos modernos edificios recién construidos, en el que se prevé instalar la mayoría de las oficinas del sector público.

El canciller hondureño, Lisandro Rosales, quien además es comisionado presidencial para la atención de la emergencia por COVID-19, indicó al respecto que en el nuevo espacio serán atendidas entre 500 y 700 personas contagiadas con la enfermedad.

"El centro de triaje estará ubicado en un área del anexo B -del Centro Cívico Gubernamental- dedicada a la atención al cliente, de esas instalaciones estatales", indicó Rosales.

Agregó que el triaje ha sido una modalidad bastante efectiva para ir evaluando a las personas y darles el acompañamiento necesario para evitar que lleguen a una situación más crítica.

"Por los momentos, únicamente se habilitará el anexo B, pues el habilitar las instalaciones para otro tipo de atenciones requiere más tiempo y materiales", señaló el canciller hondureño.

En abril, el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, había anunciado que el Centro Cívico Gubernamental serviría también para atender a contagiados con COVID-19.

En las últimas semanas el Gobierno ha venido abriendo varios centros triaje para aliviar la carga que tienen los hospitales con tanto enfermo que surge a diario.

CONFRONTACIÓN ENTRE MÉDICOS Y EMPRESARIOS

En medio de la pandemia, también se han producidos agrias confrontaciones entre un sector de los médicos que trabajan en algunos de los principales hospitales públicos de San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país, en el norte, y Tegucigalpa, que le piden al Gobierno que cierre durante tres semanas la industria de la maquila (ensambladora) para frenar la pandemia.

Los médicos aducen que, del sector de la maquila, principalmente de San Pedro Sula, está saliendo un alto porcentaje de contagios con COVID-19, lo que han rechazado hoy empresarios del sector.

Los empresarios aducen, además, que la débil economía del país no se puede paralizar, porque los ingresos que el Estado percibe sirven incluso para pagar personal de la medicina.

Ligia Ramos, una de los directivos del Colegio Médico Hondureño, dijo el domingo, en alusión a la industria ensambladora, que sean cerradas "las putas maquilas".

"Qué es lo que no se entiende por el amor de Dios! Cierren TODO! Estamos abarrotados, desbordados, ya no podemos más, se van a quedar sin personal de salud. Cierren las putas maquilas por el amor de Dios", indicó Ramos en Twitter.