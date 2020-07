LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES

Martes 7 de julio de 2020

---------------------------------—

PRIMERA PLANA

---------------------------------—

AMS-GEN CORONAVIRUS-BRASIL-BOLSONARO

RÍO DE JANEIRO - El presidente brasileño Jair Bolsonaro da positivo en la prueba de COVID-19 después de meses de minimizar la gravedad de la pandemia. El mandatario confirma los resultados portando una mascarilla mientras habla con los reporteros en la capital, Brasilia. Por David Biller y Marcelo Silva de Sousa. 419 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-AMN-GEN CORONAVIRUS-MEXICO: Presidente mexicano da negativo a la prueba de coronavirus antes de viaje a Washington para reunirse con Donald Trump.

-OCE-GEN CORONAVIRUS-AUSTRALIA: Melbourne empaña el éxito de Australia.

-ASI-GEN CORONAVIRUS-ASIA: India supera los 20.000 muertos por coronavirus.

.ASI-GEN CORONAVIRUS-CHINA: China inicia cruciales exámenes demorados por la pandemia.

.EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPA: Casas para ancianos británicas, furiosas con Boris Johnson.

-MOR-GEN CORONAVIRUS-MEDIO ORIENTE: Agua bendita embotellada y piedras esterilizadas para el haj.

REP-GEN EEUU-2020 EL SUR

ATLANTA - El sur de Estados Unidos está cambiando y eliminando todo vestigio de la guerra civil y la segregación en medio de un replanteo nacional del pasado racista del país. Esto, combinado con el hecho de que el electorado se hace cada vez más joven, alienta las esperanzas demócratas de ganar terreno en una región tradicionalmente proclive a votar por los republicanos. Por Bill Barrow. 900 palabras. AP Foto.

——————————————-

SOLAMENTE EN AP

——————————————-

REP-INM EEUU-4 DE JULIO

RÍO RANCHO, Nuevo México - Los 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, le duelen a un reportero de The Associated Press de ascendencia mexicana. Piensa en todas las injusticias y abusos que sufrieron sus antepasados y no lo siente como algo propio. Pero trata de encontrarle un significado recordando los sacrificios de familiares que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Por Russell Contreras. 1.450 palabras. AP Foto.

__________________________

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

__________________________

AMS-GEN ECUADOR-VICEPRESIDENTE RENUNCIA

QUITO - El vicepresidente ecuatoriano Otto Sonnenholzner renuncia a su cargo aduciendo que quiere seguir trabajando por el país pero desde el ámbito privado. Por Gonzalo Solano. 369 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN PUERTO RICO-GOBERNADORA

SAN JUAN - Puerto Rico se prepara para un posible escándalo político, después de que la gobernadora del territorio estadounidense, Wanda Vázquez, rechazara las acusaciones de obstrucción a la justicia y el principal partido de la oposición reclamara una investigación, planteando la posibilidad de un proceso de juicio político. Por Dánica Coto. 474 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-CLI TORMENTAS

CIUDAD DE MÉXICO - La tormenta tropical Cristina se forma al este del Pacífico, lejos de la costa de México, y los meteorólogos prevén que se convierta en el primer huracán de la temporada en esa región. 112 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN CORONAVIRUS-PERU PAYASO

LIMA - Un payaso de fiestas para niños se reconvierte en obrero de una fábrica de ataúdes en medio de la crisis económica provocada por la pandemia en Perú. Por Franklin Briceño. AP Foto. AP VIDEO EN ESPAÑOL.

————————————

ESTADOS UNIDOS

————————————

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU-CREDITOS

WASHINGTON - Hasta 273 millones de dólares en ayuda federal por el coronavirus fueron otorgados a más de 100 compañías que son propiedad u operadas por importantes donantes a la campaña electoral del presidente Donald Trump, de acuerdo con un análisis de The Associated Press de datos federales. Por Brian Slodysko y Angeliki Kastanis. AP Foto.

---------------------------------—

MUNDO

---------------------------------—

EUR-GEN HOLANDA-CAMARA DE TORTURAS

LA HAYA - La policía holandesa arresta a seis hombres tras descubrir una prisión improvisada mediante contenedores que incluía una “cámara de torturas” a prueba de ruidos equipada con sillón de dentista, pinzas, bisturíes y esposas. Por Mike Corder. 411 palabras. ENVIADO.

EUR-ECO UE-PREVISIONES

BRUSELAS - La ejecutiva de la Unión Europea espera que la economía del bloque se contraiga más de lo previsto en un principio debido a la pandemia del coronavirus, que ha causado cierres en negocios y en la vida pública que aún se están levantando. 220 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN ESLOVAQUIA-MEXICO DROGAS

BRATISLAVA - Eslovaquia incauta 1,5 millones de toneladas de metanfetaminas provenientes de México y cuyo valor en la calle fue estimado en 1,7 millones de euros (2,26 millones de dólares). 119 palabras. AP Foto. ENVIADO.

____________________

DEPORTES

____________________

DEP-BAS NBA-REINICIO

SIN PROCEDENCIA - Aunque los jugadores de la NBA recibieron el permiso para entrenar en las instalaciones de sus equipos, la realidad es que llevan cuatro meses sin realizar una verdadera práctica. Todo cambia esta semana cuando los equipos podrán reunir a los planteles completos. Por Tim Reynolds. 450 palabras. AP Foto.

_________________________

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

_________________________

ESP-CIN PALM SPRINGS

NUEVA YORK - El momento no podría ser más apropiado para “Palm Springs”, una cinta de comedia con Andy Samberg sobre un hombre que revive el mismo día una y una otra vez, en una boda en Palm Springs. Ahora, en tiempos de pandemia, sus actores y realizadores dicen experimentar algo similar. Por Jake Coyle. 900 palabras. AP Foto.

ESP-MUS PREMIOS ASCAP

NUEVA YORK - Bad Bunny, Romeo Santos y Daddy Yankee ganan Premios ASCAP de la Música Latina. La Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores celebra a los agasajados entre martes y jueves, en una ceremonia virtual de tres días. 408 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-CEL GBRETAÑA-JOHNNY DEPP

LONDRES - Johnny Depp niega ante una corte en Londres que alguna vez golpeó a su exesposa Amber Heard, a quien acusa de atacarlo y describirlo como un “monstruo”. Por Jill Lawless. 429 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-------------------------------—--

NOS PUEDEN CONTACTAR EN:

-----------------------------------

Dudas y comentarios con el director del Servicio en Español de The Associated Press, Eduardo Castillo, al correo electrónico ecastillo@ap.org y/o al teléfono en Ciudad de México +5255 3300-7620.

En caso de alguna pregunta sobre los despachos enviados, por favor llame a los teléfonos +5255 33007620 y/o +1212 621-1647 o escriba a los correos electrónicos msa@ap.org y SupervisoresLPA@ap.org Para preguntas sobre la cobertura de deportes escriba a deportes@ap.org y sobre el hilo de fotos al correo electrónico latamphotodesk@ap.org

-----------------------------------

EN TWITTER:

-----------------------------------

Síganos en nuestras cuentas de Twitter: @AP_Noticias, @AP_Deportes y @AP_Espectaculos