Líder de Madres de Plaza de Mayo escribe a Isabel II por el oro de Venezuela

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- La presidenta de la asociación argentina de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, envió una carta a la reina Isabel II para reprenderle que Reino Unido haya "decidido robarle" a Venezuela sus "ahorros en oro", y en la que le pide que abra su "mano" ante tal "abuso".

"Me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿no le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo ¿no es un atropello?", cuenta en la misiva la veterana activista, de 91 años y titular de una de las dos organizaciones que integran madres de desaparecidos por la última dictadura militar argentina (1976-1983).

La semana pasada, un juez del Tribunal Superior británico decidió que es la Administración "ad hoc" nombrada por el dirigente opositor venezolano Juan Guaidó -considerado presidente interino del país suramericano por el Reino Unido-, y no la del presidente Nicolás Maduro, la que puede acceder al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.

"En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro depositados en bancos ingleses", criticó De Bonafini en la carta, que se hizo pública este martes a través de la web de la asociación, una de las dos agrupaciones que responden al nombre de Madres de Plaza de Mayo, que, además de mantener viva la memoria de los 30.000 desaparecidos durante la dictadura, abren su activismo a otras causas.

La anciana, defensora a ultranza del kirchnerismo en Argentina y del chavismo en Venezuela, apunta contra la soberana británica: “Yo creo, mejor dicho, estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país”.

La activista dice atreverse a escribir a Isabel II "porque desde hace 43 años" ha dedicado su vida entera "a los que menos tienen" en Argentina y por amar "al sufrido pueblo de Venezuela" tanto como al suyo.

"Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano, que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más", concluye.