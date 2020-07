La pandemia está teniendo un impacto catastrófico en el desarrollo, dice la ONU

En la imagen un registro de Liu Zhenmin, responsable de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU. EFE/Fabio Frustaci/Archivo

Naciones Unidas, 7 jul (EFE).- La pandemia del coronavirus está teniendo un “impacto catastrófico” en el ámbito del desarrollo, complicando aún más el cumplimiento de la llamada Agenda 2030, el gran plan de la ONU contra la pobreza y para proteger el medio ambiente, según advirtió este martes la organización.

La implementación de esa estrategia ya registraba problemas a finales de 2019 y la llegada de la COVID-19 hace mucho más cuesta arriba lograr los objetivos fijados para dentro de diez años, señala un informe presentado por Naciones Unidas.

El documento, que confirma varias tendencias ya apuntadas previamente por la ONU, sirve de base a las discusiones del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, una amplia reunión inaugurada este martes y que continuará hasta el próximo 16 de julio por vía virtual.

“El informe desafortunadamente no trae buenas noticias”, explicó a los periodistas el responsable de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Liu Zhenmin, que insistió en que los avances ya estaban siendo insuficientes antes de la pandemia.

La crisis del coronavirus, sin embargo, ha hecho que se frenen en seco muchos de los esfuerzos en el ámbito del desarrollo y pone en peligro los progresos logrados durante años.

Entre otras cosas, la ONU estima que en 2020 unos 71 millones de personas caerán en la extrema pobreza, en lo que será la primera subida en la pobreza global desde 1998.

El impacto de la pandemia, según subrayó Liu, no está siendo igual en todo el mundo y está afectando especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Por ejemplo, Naciones Unidas destaca la situación de los alrededor de 1.600 millones de personas que trabajan en la economía informal, cuyos ingresos se han desplomado y que en muchos casos no tienen acceso a ayudas.

El informe subraya además el fuerte impacto en los niños, dada la interrupción de muchos servicios de salud y campañas de vacunación, que pueden desembocar en miles de muertes infantiles, y el cierre de las escuelas, con sus consecuencias a largo plazo.

Mientras, el cambio climático continúa acelerándose y 2019 fue el segundo año más cálido desde que hay registros, culminando una década con temperaturas récord.

El Foro Político de Alto Nivel es la principal cita anual de la ONU para revisar la aplicación de la Agenda 2030, un amplio plan con 17 metas que sustituyó a los Objetivos del Milenio.

En el Foro intervendrán durante los próximos días centenares de representantes gubernamentales, de organismos internacionales, de empresas y de la sociedad civil.