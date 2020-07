La OMS subraya que el positivo de Bolsonaro demuestra que "todos somos vulnerables"

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA

Ginebra, 7 jul (EFE).- El director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, subrayó que el positivo por COVID-19 confirmado hoy en el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, muestra que "nadie es especial, todos estamos potencialmente expuestos y somos igualmente vulnerables".

"Le deseamos une recuperación rápida y completa", añadió el experto irlandés, quien recordó que no es el primer líder político mundial afectado por la pandemia y subrayó que Brasil, el segundo país más afectado por ésta, "afronta difíciles momentos, aunque sus cifras se hayan estabilizado en los últimos días".

El director general de la OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, agregó que espera que Bolsonaro desarrolle síntomas leves y pueda regresar pronto a su labor ejecutiva, pero subrayó que "es importante entender la gravedad de este virus y darse cuenta de que ningún país es inmune".

Tedros añadió que la situación es preocupante no sólo en Brasil, "sino en toda Latinoamérica, donde los casos y las muertes siguen en ascenso, así como en Norteamérica", aunque citó expresamente a Canadá como una excepción dentro de esa gravedad, por la menor incidencia de la pandemia en ese país.

Bolsonaro minimizó en numerosas ocasiones la gravedad de la COVID-19, que calificó públicamente de "pequeña gripe", y también fue reticente a llevar mascarilla.

Su país es el segundo más afectado del planeta por la pandemia, tanto en número de contagios (más de 1,6 millones) como de fallecidos (64.000), aunque las cifras diarias parecen haberse estabilizado y según la OMS el sistema sanitario nacional, pese a la presión, no ha colapsado.