La noche de apertura tendrá los duelos Nacionales-Yanquis y Dodgers-Gigantes

Redacción Deportes (EE.UU.), 7 jul (EFE).- Las Grandes Ligas dieron a conocer el calendario oficial de competición para la temporada 2020 que comienza el 23 de julio y la noche de apertura tendrá el duelo entre los Nacionales de Washington, actuales campeones de la Serie Mundial, y los Yanquis de Nueva York.

Además también se dará en el oeste del país el duelo entre los eternos rivales californianos de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Angeles, que recibirán en su campo a los Gigantes de San Francisco.

En la reducida temporada de 60 partidos, debido a la pandemia del coronavirus, después de la noche de apertura, se jugarán 14 partidos, el 24 de julio, incluido el primer encuentro en el nuevo estadio Globe Life Field de los Vigilantes de Texas. que serán los anfitriones de los Rockies de Colorado, en duelo de interligas.

Durante la temporada regular de 60 partidos, los equipos jugarán con sus cuatro oponentes de división 10 veces cada uno y los otros 20 encuentros serán contra rivales interliga en la misma área geográfica, lo que significa que los equipos de la Liga Nacional con sede en el Oeste del país se enfrentarán a los equipos de la Liga Americana que también se encuentran en la misma región.

El enfrentamiento del día de apertura entre los Nacionales y los Yanquis podría propiciar el debut del abridor estelar Gerrit Cole con el equipo de los Bombarderos del Bronx.

El pasado invierno, los Yanquis firmaron a Cole por nueve años y un contrato récord de 324 millones de dólares, después de que el derecho estelar hubiese estado tres temporadas con los Astros de Houston, a los que llevó al título de la Serie Mundial en el 2017.

Otros momentos destacados de la reducida temporada será la llegada a San Francisco de otro lanzador estelar, el zurdo Madison Bumgarner, ahora figura en la rotación de los Cascabeles de Arizona, tras haber dejado a los Gigantes, con los que también ganó tres Clásicos de Otoño (2010, 2012, 2014).

Ambos equipos disputarán una serie de tres partidos en San Francisco del 21 al 23 de agosto.

El lanzador de los Atléticos de Oakland, Mike Fiers, verá por primera vez a sus excompañeros de los Astros de Houston el 7 de agosto, en el RingCentral Coliseum.

Fiers fue el pelotero que denunció el escándalo de robo de señas de los Astros a los receptores rivales, que dominó las conversaciones de béisbol durante todo el invierno antes de que el coronavirus cerrara el deporte, el pasado 12 de marzo.

Las Grandes Ligas tendrán que estar muy atentas a todo lo que ocurra en ese partido, que será sin aficionados, pero que puede haber problemas entre los jugadores de ambos equipos.

La temporada termina el 27 de septiembre, con los 30 equipos comenzando sus partidos a la misma hora (las 15:00 hora del Este (18:00 gmt) para permitir una lucha de desempate en el último día.

La mayoría de los partidos de esta temporada, sin embargo, son de noche para permitir que la audiencia de televisión sea mayor, dado que va a ser la fuente principal de ingresos de los equipos.

Los Medias Rojas de Boston enfrentarán un gran reto al comienzo de la temporada, ya que 13 de sus primeros 23 partidos son contra un par de contendientes de la División Este de la Liga Americana, sus eternos rivales de los Yanquis y el equipo revelación de la pasada temporada los Rays de Tampa Bay, que vuelven con el mismo núcleo.

Si los Medias Rojas no tienen apenas margen de error desde el comienzo de la temporada, no sucede lo mismo con los Yanquis que van a disponer de un final cómodo que les permitirá recuperarse de los posibles tropiezos que tengan al inicio.

Los Yanquis jugarán todos, menos tres de sus últimos 23 partidos, contra equipos que perdieron 95 encuentros o más la temporada pasada, al enfrentarse 10 veces a los Azulejos de Toronto, siete contra los Orioles de Baltimore y terminar con tres frente a los Marlins de Miami.

Los otros tres partidos en ese tramo son los únicos de los Yanquis en el Fenway Park de Boston contra los Medias Rojas, del 18 al 20 de septiembre.

Mientras que Boston jugará en el Yankee Stadium siete veces en la primera mitad de su calendario.

Los Dodgers, entre los favoritos para ganar la Serie Mundial, no jugarán contra los Gigantes en septiembre y terminarán con seis partidos de interliga en casa contra los Atléticos y los Angelinos de Los Ángeles.

Aunque el Juego de Estrellas y los juegos planeados para Londres, Ciudad de México y Puerto Rico han sido cancelados, los Cardenales de San Luis aún enfrentarán a los Medias Blancas de Chicago el 13 de agosto junto al campo de maíz "Field of Dreams" en las afueras de Dyersville (Iowa), donde se grabó la famosa película que lleva su nombre con el actor Kevin Costner de protagonista.

El Día de Jackie Robinson, generalmente celebrado el 15 de abril, será el 28 de agosto. Esa es la fecha en que Martin Luther King Jr. dirigió la Marcha en Washington en 1963 y la fecha en que el dueño de los Dodgers de Brooklyn, Branch Rickey, habló con Robinson en 1945 sobre un futuro en las Grandes Ligas.

Tampoco faltará el centenario de las Ligas Negras que se va a celebrar el 16 de agosto ni el Día de Roberto Clemente, el legendario pelotero puertorriqueño, que será el 9 de septiembre.