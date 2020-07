La MLS confirma la marcha del FC Dallas de Orlando por casos del COVID-19

Desde su llegada al complejo Wide World of Sports de Disney, el pasado 27 de junio, el equipo tejano ha tenido a 10 jugadores que han dado positivo al COVID-19 y un miembro del personal técnico. EFE/Erik S. Lesser/Archivo

Houston (EE.UU.), 6 jul (EFE).- No hubo sorpresa cuando esta tarde la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos anunció de manera oficial el abandono del FC Dallas de la "burbuja" de Orlado (Florida) después de haber tenido 11 casos positivos por coronavirus que le impide iniciar el miércoles el "Torneo Regreso" de preparación para la temporada regular.

Desde su llegada al complejo Wide World of Sports de Disney, el pasado 27 de junio, el equipo tejano ha tenido a 10 jugadores que han dado positivo al COVID-19 y un miembro del personal técnico.

Los protocolos de seguridad y salud forzaron a todo el equipo a estar en cuarentena, lo que le impidió entrenar y, por lo tanto, ya sabían que su recorrido en el torneo había llegado a su final sin tan siquiera haber debutado.

Antes del anuncio de la marcha del FC Dallas, la MLS también sufría otro duro golpe al potencial deportivo que pueda tener el torneo con la baja del máximo goleador de la pasada liga, el delantero mexicano Carlos Vela, del LAFC, quien decidió no viajar a Orlando para estar al lado de su esposa embarazada.

El FC Dallas antes de llegar a Orlando ya tuvo tres pruebas positivas y no se ha sabido si los jugadores contagiados viajaron con el equipo.

El comisionado de la MLS, Don Garber, tras definir como "decisión difícil" lo hecho con el FC Dallas, también reconoció que fue la "correcta".

"Consideramos que con la mayor cantidad de jugadores de FC Dallas que dieron positivo, tienen que pasar la cuarentena, no les permitiría entrenar y los pondría en una posición en la que no podrían competir en el torneo y hacerlo de una manera que estaría dentro de nuestro protocolo", argumentó Garber.

De los 557 jugadores que se encuentran actualmente en Orlando, 13 jugadores en total han sido confirmados como positivos para el coronavirus, 10 de los cuales son jugadores del FC Dallas y los tres restantes provienen de otros dos clubes.

Garber dijo que la liga sigue enfocada en organizar el torneo, que se desarrollará del 8 de julio al 11 de agosto, con los 25 equipos restantes que van a seguir en la "burbuja" de Orlando.

"En el caso de que tengamos un brote del virus entre nuestros equipos, tomaremos la decisión de no seguir adelante con el torneo, pero, hasta ese momento, los responsables de la liga estamos muy concentrados en seguir adelante, sin perder el gran objetivo de darle la mayor seguridad a los jugadores", subrayó Garber.

Estaba previsto que el FC Dallas jugara el jueves ante los Whitecaps de Vancouver en el partido inaugural del torneo para ambos equipos, pero ahora ha sido cancelado.

Por su parte, el FC Dallas, a través de su entrenador, el hispano Luchi González, admitió que toda la organización se sentían "frustrados" por no poder competir, pero que la salud y seguridad de los jugadores como del resto de los equipos era lo más importante.

Mientras que el presidente del FC Dallas, Dan Hunt, adelantó que su equipo ahora ya solo piensa superar la cuarentena y volver a los entrenamientos de cara a cuando llegue la competición de la temporada regular 2020 estar listo y preparado de jugar al máximo nivel.

"Estamos totalmente de acuerdo con la decisión de la liga de retirar al FC Dallas de la MLS en el "Torneo Regreso" por razones de seguridad para nuestros jugadores y el personal", reiteró Hunt.

Con la salida del FC Dallas, Garber dijo que trabajará con el club una vez que se complete el torneo y si se reanuda la temporada regular 2020.

"Tendremos que trabajar con Dallas para reemplazar los tres partidos de la temporada regular que se perderán, pero creemos firmemente que la integridad del torneo está a salvo", defendió Garber.

El comisionado de la MLS admitió que "sabíamos desde el principio que tendríamos que gestionar una dinámica única en Florida, en la que deberemos tener en cuenta la necesidad de reprogramar los partido, debido al clima y otras circunstancias a medida que surjan".

Por su parte, la Asociación de Jugadores de la MLS informó través de un comunicad que "la eliminación del FC Dallas de la competencia en Orlando es un recordatorio de cuán difíciles son las circunstancias que involucran el regreso al trabajo en todos los deportes en medio de esta pandemia del coronavirus".

Además, reconoció que la organización del FC Dallas había trabajado muy duro en los últimos meses para intentar superar la situación de cara a comenzar la competición, objetivo que al final no pudo conseguir, pero si ayudaron a que el resto de la liga pueda beneficiarse de su experiencia en la lucha contra el COVID-19.

