La internacional sueca Hedvig Lindahl, nueva portera del Atlético de Madrid

Hedvig Lindahl. EFE/MARIO RUIZ/Archivo

Madrid, 7 jul (EFE).- El Atlético de Madrid, obligado a reforzar su portería tras las salidas de Lola Gallardo y Sari van Veenendaal, culminó este martes su remodelación al anunciar la incorporación de la internacional sueca Hedvig Lindahl días después de atar a la francesa Pauline Peyraud-Magnin.

Hedvig Lindahl, que viene de ser campeona de la Bundesliga y de la Copa de Alemania con el Wolfsburgo, con el que finalizaba contrato, se vinculó con el Atlético de Madrid para las dos próximas temporadas.

"Estoy muy emocionada de llegar al Atlético de Madrid. Me ha hecho sentir muy valorada y espero poco a poco conocer más el club y aportar mi granito de arena", dijo en sus primeras declaraciones como rojiblanca.

"Me gustaría ayudar al club a seguir creciendo y darlo todo para que los aficionados estén contentos conmigo y el equipo", añadió.

Hedvig, nacida en Suecia en 1983, comenzó su carrera deportiva en su país natal. Militó en las filas del Malmö, Linköpings, Kopparbergs, Göteborg y Kristianstads.

Desde 2014 la internacional sueca defendió los colores del Chelsea, entidad en la que jugó cinco temporadas y con la que ganó dos campeonatos ligueros antes de emprender su camino hacia la Bundesliga.

Su último club fue el Wolfsburgo, conjunto con el que ganó el campeonato liguero y la Copa en la temporada recién acabada. Alemania fue el único de los principales países europeos que apostó también por la reanudación de las competiciones femeninas de fútbol.

"Lindahl ha sido nombrada portera del año en Suecia en ocho ocasiones y la mejor jugadora de fútbol de su país en dos ocasiones, siendo la portera que más partidos ha jugado con la selección sueca desde su debut en 2002. Ha defendido la portería de su selección nacional en Eurocopas, Mundiales y Juegos Olímpicos, teniendo una medalla de plata y dos de bronce de Copas del Mundo, dos medallas de bronce de Eurocopas y una plata olímpica. En la temporada 2018/2019 estuvo entre las cinco porteras nominadas al FIFA FIFPRO’s Women World", destacó el Atlético de Madrid en su página web.

Con Pauline Peyraud-Magnin y Hedvig Lindahl, el club colchonero culmina el relevo de su portería. En la temporada 2020/21 contará con dos porteras con experiencia internacional, aunque ninguna de ellas podrá jugar la Final a 8 de la Liga de Campeones, que entre el 21 y el 30 de agosto se disputará en Bilbao y San Sebastián, al no admitir la UEFA la inscripción de los nuevos fichajes.