La desescalada de once meses y medio de Emiliano Velázquez

Madrid, 7 jul (EFE).- El 17 de julio de 2019, durante la pretemporada en la localidad austríaca de Fugen, Emiliano Velázquez se lesionó de gravedad al sufrir una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda. Once meses y medio después, contra el Zaragoza, el internacional uruguayo volvió a jugar.

La lesión se produjo frente al Maguncia, en pretemporada, pero su último partido oficial fue hace más de un año, el 18 de mayo de 2019, en Balaídos frente al Celta de Vigo. En aquel partido, que terminó con empate (2-2), el uruguayo disputó los 90 minutos en un duelo triste por el descenso del Rayo a Segunda.

Más de un año después, el 6 de julio de 2020, contra el Zaragoza, Velázquez volvió a jugar un partido oficial. Fue en La Romareda, en un duelo atípico al ser a puerta cerrada, sin público y con un estricto protocolo de seguridad que ha marcado el regreso del fútbol a la Liga española.

Velázquez salió al césped en el minuto 81 sustituyendo a su compañero Yacine Qasmi y se situó en el centro de la defensa junto a Esteban Saveljich y Alejandro Catena. El objetivo, amarrar una victoria que finalmente se consumó (2-4).

"Emiliano Velázquez está bien. Tendríamos que haberle dado algún minuto más. Es un jugador muy importante. Entrena como un cañón y me alegro mucho por él", dijo su entrenador, Paco Jémez, al término del encuentro.

Uno de los primeros en felicitar a Emiliano Velázquez fue su compañero y amigo Oscar Trejo. "Feliz por la victoria, pero sobre todo por la vuelta de Velázquez. Merecido porque los que te conocemos y sabemos bien lo que trabajaste para volver!", escribió el argentino en sus redes sociales.

Los últimos meses no han sido fáciles para Velázquez. Primero por la lesión y segundo porque durante todo el tiempo de confinamiento en España debido a la crisis sanitaria de la COVID-19 permaneció alejado de su esposa, que se encontraba en Montevideo, y no pudo asistir al nacimiento de su hija.

Hasta final de temporada, el Rayo tiene cuatro partidos contra el Numancia, Almería, Las Palmas y Racing de Santander. Velázquez está de vuelta y reclama minutos. La acumulación de partidos y el respaldo de su técnico le abren la puerta a tener un papel importante en este tramo final en el que el objetivo es acabar entre los seis primeros de la clasificación para disputar la promoción de ascenso a Primera.

