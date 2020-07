'La Barbie' Juárez dice que pelea con Nava será como partida de ajedrez

La mexicana Mariana ""La Barbie"" Juárez celebra tras ganar a la rusa Anastasia Toktaulova, el sábado 25 febrero de 2012, durante la pelea por el título Mundial Mosca WBC en la Arena México de la capital del país. EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

México, 7 jul (EFE).- La mexicana Mariana 'Barbie' Juárez, campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) pronosticó este martes que su pleito contra su compatriota Jackie Nava será como una partida de ajedrez por la guerra de estrategias.

"Me voy a preparar duro, sé que ella también; será como un juego de ajedrez y estoy emocionada por eso", dijo Juárez a los medios al referirse al pleito pospuesto por la COVID-19, con posibilidades de celebrarse a finales de este año cundo sea posible realizar funciones con público sin riesgos de contagio.

El duelo Juárez-Nava por la faja del CMB es uno de los más esperados cuando regresen las carteleras de boxeo con aficionados; se trata de dos de las mejores púgiles mexicanas de la historia, que a los 40 años mantienen una elevada forma deportiva y deben escenificar un combate de alto nivel.

'La Barbie' reveló que se está entrenando en 'sparrings' contra rivales de uno y otro sexo, concentrada en mejorar las fallas que encuentra para llegar en su mejor momento al compromiso, uno de los más importantes de su carrera.

"Estar en el ring me motiva, estamos en el nivel y quiero salir con la mano en alto; para eso estoy trabajando", observó.

Al referirse a la cómoda victoria de Nava contra Estrella 'la Chacala' Valverde el pasado fin de semana por decisión unánime en un pleito en la Ciudad de México, explicó que ese combate fue como un 'sparring' y aunque Jackie se vio bien, el duelo contra ella será de otra categoría.

"Hizo bien su pelea, pero la mía será diferente, este fin de semana fue algo tranquilo para ella, para nuestro combate la preparación de ambas debe ser al ciento por ciento", comentó.

Jackie 'la princesa Azteca' Nava dijo haber quedado conforme con su rendimiento en el cuadrilátero después de un año, sin embargo aceptó que aún debe hacer ajustes y para el pleito contra Juárez tiene programado entrenarse en la altitud de la Ciudad de México, situada a 2.240 metros sobre el nivel del mar.

"Mariana es una rival de calidad, me gustaría trabajar en la altura. Cuando me entreno en la altura me da confianza, traigo más de todo, hay que ajustar porque ella es de experiencia, con fuerza e inteligente", indicó.