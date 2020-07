La asimétrica y dependiente relación comercial de México con Estados Unidos

su conferencia matutina este martes en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). EFE/Jorge Núñez

México, 7 jul (EFE).- La visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, tiene como eje central la estrecha relación comercial entre ambos países, reforzada ahora por la entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Es una relación interdependiente, asimétrica, porque Estados Unidos es un país industrializado y la economía número uno a nivel mundial. Mientras, México es un país en desarrollo", según la coordinadora de la licenciatura de Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, Aribel Contreras.

Estados Unidos es el primer socio de México con una amplia diferencia sobre el segundo: durante 2019, el comercio entre ambos países supuso 576.777 millones de dólares, el 62,9 % de lo comerciado por México.

COMERCIO

El siguiente socio mercantil más importante de México en 2019 fue China, muy lejos de Estados Unidos, con una cuota del 9,8 % y un intercambio por valor de 90.183 millones de dólares, según los datos del Gobierno mexicano.

La dependencia se hace todavía más patente en cuanto a las exportaciones, ya que el 80,5 % de las mercancías que abandonaron territorio mexicano el año pasado tuvieron como destino el otro lado de la frontera norte.

"Cuando se habla del discurso muy bonito en términos comerciales de la diversificación, la situación es que no podemos cambiar esta vecindad ni la geografía. Aunque México tiene una posición geoestratégica, es muy complejo intentar revertir esta interdependencia con Estados Unidos. No es lo ideal pero es lo natural", consideró Contreras.

La experta destacó también que "muchos estados de Estados Unidos dependen en gran proporción de sus exportaciones hacia México" y que "México cuenta con un superávit comercial con Estados Unidos", lo que motivó a Donald Trump a renegociar el ya extinto Tratado Comercial de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En 2019, según los datos oficiales del Gobierno mexicano, el beneficio en la balanza comercial con Estados Unidos fue de 165.310 millones de dólares.

INVERSIÓN

"En el comportamiento de la inversión de Estados Unidos a México de 2015 a 2017 hubo picos altos, pero en 2018 y 2019 bajó", precisó Contreras.

El reporte oficial de la Secretaría de Economía mexicana registra un máximo de 19.316 millones de dólares de inversión recibidos en 2015, mientras que en 2019 la cifra se quedó en 12.655.

En el primer semestre de 2020, esa cifra fue de solo 4.018 millones de dólares, un dato excepcionalmente bajo "por ser tiempos de pandemia".

"Una visita (entre presidentes), siempre es buena, siempre es importante. Nos conviene a los mexicanos que al presidente le vaya muy bien, estemos de acuerdo o en desacuerdo con ella (...). Pero el impacto de una crisis mundial no se puede revertir con una visita de estado, como tampoco la revertirá el T-MEC", opinó la académica.

La embajada de México en Estados Unidos estima la inversión total de las empresas estadounidenses en México en 87.000 millones de dólares, mientras las compañías mexicanas tienen invertidos 58.000 millones de dólares en su vecino del norte.

REMESAS

Otro de los grandes canales económicos entre estos países vecinos son las remesas que los 11,5 millones de emigrantes mexicanos en Estados Unidos mandan a sus familias, la segunda fuente de divisas del país después de las exportaciones automotrices.

"Varios estados de México, en ciertos momentos de crisis, han sobrevivido gracias a las remesas que vienen de Estados Unidos hacia México. Muestra de ello es que el año pasado Donald Trump amenazó con poner impuestos o cuotas máximas al envío de remesas hacia México", apuntó Contreras.

México recibió 15.537,94 millones de dólares en remesas entre enero y mayo de 2020, lo que representó un aumento del 10,42 % respecto al mismo periodo de 2019 pese a la pandemia de la COVID-19.

Las remesas enviadas a México en 2019 alcanzaron los 36.048 millones de dólares y lograron un máximo histórico, con un incremento de 7,04 % respecto a la cifra registrada en 2018.