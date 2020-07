Jorge Pérez confiesa cómo está su relación con Elena y con Barranco un mes después de "Supervivientes"

06/07/2020 Jorge Pérez y su mujer, Alicia Peña, salen de un restaurante en la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Tras lograr conquistar al público en su paso por "Supervivientes", Jorge Pérez está retomando poco a poco su rutina diaria junto a su mujer Alicia Peña y es que en esta ocasión el Guardia Civil viajó hasta la capital madrileña para participar en un programa de televisión. Posteriormente, la enamorada pareja se reunió con la colaboradora de televisión Isabel Rábago en un conocido restaurante y es que los tres demostraron tener una muy buena sintonía durante toda la comida.



Jorge, de lo más amable, nos ha hablado de Elena Rodríguez y de Albert Barranco, con quienes sigue manteniendo una buena amistad después de su paso por el reality.



- CHANCE: Hola chicos qué tal, disfrutando del tiempo perdido.



- JORGE: "Hola, sí".



- ALICIA: "Sí, aprovechando un poquito. Muchas gracias".



- CH: Habéis estado con Elena y con su chico. ¿Qué tal?



- JORGE: "Bien, genial, Elena ha sido una gran amiga y las amistades hay que mantenerlas".



- CH: ¿A Barranco lo verás?



- JORGE: "Si, no hemos podido verlo este fin de semana porque no hemos coincidido por compromisos pero tenemos pendiente ir a Barcelona a verle y él tiene pendiente venir a vernos".



- CH: ¿Ha cambiado mucho vuestra vida?



- JORGE: "A mejor".



- CH: ¿De momento no vuelves a la benemérita?



- JORGE: "No, estoy de licencia pero sigo siendo Guardia Civil, muy orgulloso de ello demás".