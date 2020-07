Irán suma otras 200 muertes por la COVID-19, un nuevo récord diario

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Teherán, 7 jul (EFE).- El Ministerio de Salud de Irán informó este martes de que otras 200 personas han fallecido por la COVID-19, la cifra más alta de decesos diarios desde el inicio del brote, que ha causado ya la muerte de casi 12.000 personas en el país.

El mayor dato de muertes diarias hasta la fecha fue de 163 fallecidos y se registró hace dos días, en medio de una tendencia al alza de los casos del nuevo coronavirus en los últimos dos meses.

La portavoz de Salud, Sima Sadat Lari, anunció que en las últimas 24 horas 2.637 personas dieron positivo en los test y que cerca de la mitad tuvieron que ser hospitalizadas.

Hasta hoy, un total de 245.688 personas han enfermado del nuevo coronavirus, de las que 11.931 han fallecido, 207.000 se han recuperado y 3.270 se encuentran en estado grave.

Nueve provincias están calificadas de estado rojo, el nivel más elevado de riesgo, mientras que una decena, entre ellas Teherán e Isfahán, se encuentran en alerta.

Ante esta situación, el ministro iraní de Salud, Said Namakí, urgió hoy a "tomar en serio" las advertencias y el seguimiento de los protocolos sanitarios.

Namakí destacó que en la primera etapa de la enfermedad se logró tras mucho esfuerzo contener la propagación del virus y reducir las muertes diarias a incluso la treintena.

"Desafortunadamente, muchos no escucharon ni tomaron en serio mis palabras y las de mis colegas y una nueva ola de la enfermedad nos atrapó", lamentó.

El titular de Salud criticó que los ciudadanos hayan realizado viajes y transportado de esa forma "la bomba del virus" a provincias que en un inicio estaban menos afectadas.

También denunció que se hayan seguido celebrando bodas: "Estas ceremonias crearon una cadena de luto detrás de ellas", añadió.

Irán, el país de Oriente Medio más afectado por la pandemia, logró reducir sus datos diarios de contagios y fallecimientos entre mediados de abril y principios de mayo, cuando las cifras fueron de tres y dos dígitos respectivamente, pero desde entonces han vuelto a repuntar.

Las autoridades iraníes no llegaron nunca a imponer el confinamiento a la población pero sí cerraron escuelas, mezquitas, los comercios no esenciales e incluso los parques, entre otras medidas, que ya se han levantado.

Las restricciones han vuelto no obstante a aplicarse en zonas de las provincias consideradas de alto riesgo y desde esta semana el Gobierno iraní impuso el uso obligatorio de las mascarillas en lugares concurridos.