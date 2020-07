Incendios y temperaturas en Siberia baten todos los récords

(Bloomberg) -- La vasta región de Siberia, que ya se estaba calentando más rápido que el resto del mundo, experimentó incendios y temperaturas récord por segundo año consecutivo en junio, lo que aumenta las preocupaciones de los expertos en clima.

El mes pasado, la temperatura promedio de la superficie terrestre fue la más alta jamás registrada, más de 5 °C por encima de lo normal y levemente sobre la marca de junio de 2019, según el informe mensual del Programa Copernicus de Observación de la Tierra de la Comisión Europea. En ningún otro lugar del mundo las temperaturas en junio y en los últimos 12 meses tuvieron una mayor variación en comparación con el promedio histórico.

“Lo preocupante es que el Ártico se está calentando más rápido que el resto del mundo”, dijo Carlo Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. “Las temperaturas excepcionalmente altas en Siberia que se observaron ahora en junio de 2020 son igualmente motivo de preocupación”.

El clima cada vez más cálido significa que los lagos en el Ártico permanecen cubiertos por hielo durante períodos más cortos de tiempo. Eso está llevando a un aumento de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero que atrapa 32 veces más calor que el dióxido de carbono, según otro informe de investigadores de la Universidad de Purdue, en Indiana, que se dio a conocer el lunes.

El metano, atrapado en la materia orgánica que se encuentra en el fondo de los lagos árticos, borbotea y sale hacia la atmósfera cuando los lagos quedan sin hielo. Para fines de siglo, la cantidad de metano liberado por los lagos árticos podría aumentar a hasta 60% de todo el metano liberado debido al derretimiento en la región ártica, concluyeron los investigadores.

Las temperaturas registraron una gran variación dentro de la región, según Copernicus. Una ola de calor en el oeste de Siberia disminuyó en junio, pero se registraron temperaturas inusualmente altas en el este de Rusia. Una estación meteorológica en la ciudad de Verkhoyansk, en el este de Siberia, registró el 20 de junio un nuevo récord para la región: 38 °C (100,4 °F).

Buontempo dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que muchos factores contribuyen a las altas temperaturas. Los patrones cambiantes del viento han contribuido a temperaturas templadas en invierno y primavera en el oeste de Siberia, y a las altas temperaturas en Siberia en el Ártico, señaló la entidad. Datos satelitales indican que la capa de nieve y la humedad del suelo alcanzaron niveles mínimos récord en junio en el Ártico siberiano, y ambos probablemente también fueron factores.

Los científicos también creen que el suelo más seco ha contribuido a aumentar la actividad de incendios, que el mes pasado superó el récord anterior, de junio de 2019. Se han concentrado en el extremo noreste de Siberia. Los incendios allí, así como en Alaska y Yukón, en Estados Unidos y Canadá, respectivamente, han aumentado desde la segunda semana de junio y han dado como resultado las emisiones de carbono estimadas más altas registradas para un mes de junio.

“Las temperaturas más altas y las condiciones de superficie más secas proporcionan las condiciones ideales para que estos incendios se inicien y persistan durante tanto tiempo en un área tan grande”, dijo Mark Parrington, científico principal del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus. Si los incendios de este año continúan avanzando como el año pasado “podríamos ver una intensa actividad durante las próximas semanas”.

Nota Original:Arctic Siberia Fires and Temperatures Beat All Records — Again

