Howard jugará con los Lakers y critican a la NBA por limitar los mensajes en las camisetas

En la imagen, el jugador de los Lakers de Los Ángeles Dwight Howard. EFE/Etienne Laurent/Archivo

Houston (EE.UU.), 6 jul (EFE).- La actualidad dentro del mundo de la NBA tuvo este lunes de nuevo como telón de fondo el asunto del racismo y la reivindicación de la lucha por la justicia social después de que el pívot Dwight Howard dijera que estaría con los Lakers de Los Ángeles en la "burbuja" de Orlando, mientras que otros jugadores criticaron a la liga por limitar los mensajes en las camisetas.

Howard, que había dicho no que era el momento de competir sino de mantener la lucha por la causa social y racial, esta noche confirmó a través de la cadena CNN que se unirá al equipo en Orlando para reiniciar la temporada de la NBA.

"Siento que tenemos una gran oportunidad, los Lakers, para ganar el título este año ... Sí, me uniré a mi equipo en Orlando", aseguró Howard, quien se encuentra en Georgia con su familia.

Howard, de 34 años, que antes de la suspensión de la competición, el pasado 11 de marzo, debido al coronavirus, tenía promedios de 7,5 puntos, 7,4 rebotes y 1,2 tapones, agregó que donará el salario que gana en la burbuja a la organización benéfica Breathe Again.

Mientras, desde Filadelfia, el alero Mike Scott, de los Sixers, se mostró muy crítico con la NBA por haber limitado los mensajes reivindicativos que los jugadores podrían llevar en sus camisetas cuando se reinicie la competición regular, el próximo 30 de julio.

"Fue una mala idea, y la perdida de una gran oportunidad", destacó Scott en conferencia telefónica con los periodistas. ""Nos dieron algunos nombres y frases para poner en la parte de atrás de las camisetas. Fue terrible. Fue una mala decisión, una mala elección".

Scott denunció que "no les dieron a los jugadores la oportunidad de expresar nuestras opiniones al respecto; simplemente nos dieron una lista para elegir. Así que eso fue malo, terrible".

Desde el viernes se conoce la lista de la lista de expresiones y palabras que la NBA y el sindicato de Jugadores aprobaron para que puedan ser usadas en la parte de atrás de la camiseta que vistan los jugadores y, entre las que se pueden encontrar, figuran "Decid sus nombres", "Votad", "No puedo respirar", "Justicia", "Paz", "Igualdad", "Libertad", "Suficiente" y "Poder para el pueblo".

Por su parte, desde Boston, el escolta titular de los Celtics, Jaylen Brown, en otra conferencia telefónica, también tuvo sugerencias que le hubiese gustado que la liga tomase en cuenta ante la presencia de 450 jugadores que van a competir y todos con diferentes razones para hacerlo.

"Pienso que sería interesante utilizar la expresión 'Romped el ciclo' y la palabra 'Resultados", poniéndolo en la parte posterior de mi camiseta", destacó Brown. "Cosas como esas podrían tener un impacto más profundo que algunas de las cosas que se nos dieron. Creo que fue un poco limitador la decisión de la NBA y el sindicato".

El compañero de equipo de Scott en los Sixers, el escolta-alero Josh Richardson, dijo que aunque pensaba que la NBA y la NBPA estaban tratando de hacer lo correcto con la lista de frases que los jugadores podían usar, también habían condicionado el pensar de los jugadores.

"Quiero decir que se hizo con buena intención, pero que es difícil tratar de limitar lo que las personas sienten y cómo pueden hablar, a solo una lista de 15 a 20 dichos. Hay muchas cosas diferentes que se están pensando y se quieren representar y si no están incluidas en la lista te sientes como si no contaron contigo", valoró Richardson.

Los jugadores de la NBA comenzarán a llegar a Walt Disney World Resort este martes y los equipos continuarán llegando hasta el jueves. Tendrán unas tres semanas para entrenar y disputar tres partidos de exhibición antes de que comiencen los encuentros oficiales el 30 de julio.

En lo que si estuvieron de acuerdo los cuatro jugadores es en que la vuelta a la competición no será fácil tanto en el apartado físico como mental de cara a enfocarse en el baloncesto nuevamente después de todo lo que ha sucedido en el mundo en los últimos meses.

Primero con la pandemia del coronavirus que cerró la liga el pasado 11 de marzo hasta las protestas por la justicia social contra la desigualdad racial y la brutalidad policial en las últimas seis semanas.

Rubén Mantilla