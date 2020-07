Hernández Salgar (IPBES): Hemos acelerado la extinción de especies

Foto sin fechar de la presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), Ana María Hernández Salgar, facilitada este martes por la organización. La pérdida de biodiversidad está actualmente en "una curva acelerada, a un ritmo como no se había visto en los últimos 10.000 años", asegura la presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), Ana María Hernández Salgar en entrevista a EFE. EFE/IPBES SOLO USO EDITORIAL PROHIBIDA SU VENTA PROHIBIDO SU ARCHIVO

Madrid, 7 jul (EFE).- La pérdida de biodiversidad está actualmente en "una curva acelerada, a un ritmo como no se había visto en los últimos 10.000 años", asegura la presidenta de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), Ana María Hernández Salgar.

La colombiana Ana María Hernández Salgar fue elegida en mayo de 2019 presidenta de IPBES, la organización respaldada por 137 países que realiza las evaluaciones científicas sobre el estado de la biodiversidad en el planeta y cuyo último informe "da una perspectiva realmente triste".

La biodiversidad está en "una curva de pérdida acelerada como no se había visto nunca antes. Los últimos cien años hemos acelerado la extinción en tasas que no se veían en los últimos 10.000 años", sostiene en una entrevista con Efe.

"Estamos mal, y eso hay que decirlo claramente", para lo cual es necesario un análisis de soluciones general, lo que "llamamos los cambios transformativos", es decir, "variaciones a introducir en un problema subyacente, que no cambia con las soluciones que se llevan a cabo".

La presidenta del IPBES explica que esos cambios transformativos deben darse tras un "análisis muy crítico" de lo que está pasando en cada territorio, en cada dinámica de ese vínculo entre hombre y biodiversidad a nivel local, regional y global, con acciones concretas, en tiempos concretos.

Para ello, en mayo de 2019 durante la asamblea plenaria de IPBES se aprobó un nuevo plan de trabajo que se llama el "Rolling Program of Work", que tiene un horizonte de trabajo continuo hasta 2030.

En ese contexto "se aprobaron nuevas evaluaciones", entre ellas, para las "causas subyacentes" de pérdida de biodiversidad y se dieron los primeros pasos para implementar los cambios transformativos que se negocian en el marco del Convenio sobre Biodiversidad Biológica para establecer la estrategia post 2020.

No obstante, los países observadores solicitaron en ese plenario realizar "primero revisiones en la evaluación global".

Pero Hernández Salgar apunta cinco "motores directos" causantes de pérdida de biodiversidad: cambio de uso de la tierra, sobrexplotación de especies, cambio climático, contaminación y especies exóticas invasoras.

Estos factores van acompañados de las causas de raíz, es decir de las causas subyacentes, y todos "provocados por la acción humana".

La presidenta del IPBES señala entre esos parámetros como factor principal a la deforestación -que se produce por los cambios en los usos de la tierra- y "que se debe arreglar con una visión holística, no solo con la siembra de árboles, sino también tratando las necesidades de la gente que vive en los bosques, la tala y comercio legal o ilegal de madera, la ampliación de la frontera agrícola", entre otros problemas.

Es decir, resolver los problemas reales que "están causando la deforestación, trabajar con las comunidades, con las autoridades, dar oportunidades de mercado y legalizar procesos".

Por ello, explica, los cambios transformativos "deben ir asociados a identificar acciones que estén basadas en las causas reales y primarias de pérdida de biodiversidad".

No obstante, según la presidenta del IPBES, organización que no pertenece a Naciones Unidas pero se creó con el modelo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), esos cambios deben apoyarse entre "los sectores, instituciones y organizaciones que impactan en la naturaleza", por lo que son necesarios "compromisos intersectoriales", sin olvidar la capacitación.

Asegura que se abre "un horizonte gigante" de discusión en los cambios transformativos, con el ámbito de trabajo que se pueda desarrollar hasta la sostenibilidad.

Y en ese ámbito, es necesario, sostiene, sumar las bases científicas de todas las ciencias, no solo las naturales, sino también las sociales, políticas, económicas, desde las prácticas indígenas y locales "que nos puedan dar la riqueza y ejemplos contundentes a los tomadores de decisiones de cómo enfocar cambios que encaminen a la sostenibilidad".

Hernández Salgar explica que éste es un camino que "va a llevar tres años", e invita a participar hasta agosto, en el proceso de revisión del anteproyecto del Informe de análisis inicial de la evaluación del Cambio Transformador de la IPBES".

Porque "hay una conciencia colectiva mundial" que está llamando a la toma de decisiones cuanto antes para detener la pérdida de biodiversidad.

Y subraya que "cada acción tiene su consecuencia en la naturaleza". Por ello, hace un llamado a la concienciación, porque "el ser humano no puede seguir derrochando y talando sin que le pase nada".

Lourdes Uquillas