Granero: "La inteligencia artificial en el fútbol reduce el error un 50%"

Captura de las videoconferencia mantenida por el jugador y CEO de Olocip, Esteban Granero (d), la periodista Sara Carmona (arriba-i) y el asistente del entrenador del equipo nacional de Brasil, Matheus Bachi (abajo) durante la conferencia “Datos en el deporte: cómo puede mejorar el rendimiento y ayudar a la exploración” este martes en el ámbito de la World Football Summit celebrada en Madrid". EFE/World Football Summit

Madrid, 7 jul (EFE).- El uso de datos e inteligencia artificial para tomar decisiones en el ámbito futbolístico puede llegar a reducir "más de un 50%" el margen de error de los clubes a la hora de acometer un fichaje o gestionar el rendimiento de un jugador según el futbolista y empresario Esteban Granero.

Granero, actualmente jugador del Marbella de Segunda División B y exjugador del Real Madrid, el Getafe, la Real Sociedad, el Espanyol o el Queen's Park Rangers inglés y a la vez fundador de la empresa de inteligencia artificial Olocip, explicó en una mesa redonda durante el foro virtual 'WFS Live' las posibilidades que el trabajo con los datos puede aportar a los clubes.

"Si quieres hacer un fichaje, querrás saber cuál es el rendimiento de un jugador en un contexto nuevo, tu equipo, y en un tiempo diferente, la temporada que viene. Esa contextualización surge de los datos y del tratamiento de estos con la inteligencia artificial", aseguró.

El centrocampista y empresario, que compartió esta charla con el técnico asistente de la selección brasileña Matheus Bachi, detalló que los modelos basados en inteligencia artificial no tratan de "adivinar" qué va a suceder, sino "reducir la incertidumbre lo máximo posible" sobre lo que puede ocurrir.

"Sabemos que el análisis con inteligencia artificial, hecho de forma honesta y bien validado, reduce el margen de error más de 50%. Nos vamos a equivocar la mitad de veces a la hora de tomar una decisión. Esto lo que hace es facilitar la toma de decisión del humano. La máquina no tiene una bola de cristal, sino que reduce la incertidumbre", amplió.

Más allá de análisis de posibles fichajes o del estudio del rendimiento de los jugadores, este área de conocimiento también puede ayudar a la prevención de lesiones, ya que recopilando información sobre los entrenamientos, el aspecto nutricional o la parte genética de cada jugador se pueden entrenar modelos de inteligencia artificial que pueden predecir el riesgo de lesión.

"Podríamos saber cada mañana el riesgo de lesión de cada jugador dado un entrenamiento. Esta predicción es importante hacerla con modelos transparentes, que no solo ofrezcan el riesgo de lesión, sino que nos digan las variables que tienen mayor incidencia en ese riesgo para que podamos actuar y disminuirlo", explicó.

Para Granero, el fútbol español está "avanzando" en el uso de datos, aunque va "a la retaguardia" respecto a otros países, por lo que bajo su punto de vista es necesario que haya "personas preparadas" en los clubes que sean capaces de entender qué beneficios pueden extraer del análisis de datos para su equipo.

¿Están los jugadores profesionales abiertos a que se evalúe su rendimiento con datos? Para el centrocampista sí, siempre y cuando no se le ofrezca un dato "frío y aislado", ya que el juego es un juego "dinámico" en el que los datos aislados tienen una importancia "relativa"

"Yo creo que igual que los clubes, los jugadores necesitan que la información que se utilice esté bien tratada, contextualizada, relacione diferentes variables, y en ese caso el jugador va a ser siempre un gran amigo de los datos, porque están ahí para ayudarle, para añadir objetividad a su rendimiento e información sobre su estado de salud o sobre su rendimiento futuro", concluyó.

Granero consideró que el futuro del uso de datos en el fútbol pasa por un "crecimiento cualitativo" después de una etapa en el que han surgido "muchas empresas e información" ahora los clubes y federaciones deberán seleccionar lo que es "realmente interesante y útil".

Para esa selección, la inteligencia artificial será una herramienta que "va a ganar la partida", concluyó Granero durante su intervención en el 'WFS Live', organizado por el World Football Summit y el exfutbolista y empresario brasileño Ronaldo Nazario, presidente del Valladolid.