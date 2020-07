Genoveva Casanova, muerta de vergüenza, guarda silencio sobre los rumores que la relacionan con Enrique Ponce

07/09/2019 Genoveva Casanova en una imagen reciente. MADRID, 7 (CHANCE) Genoveva Casanova se ha convertido en una de las protagonistas involuntarias en la mediática separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Pese a que el diestro mantiene una relación con la joven Ana Soria - confirmada por él mismo en su llamada al programa "Sálvame" - se ha acusado a la mexicana de haber tenido un affaire con el marido de su íntima amiga cuando todavía eran felices en su matrimonio. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



Genoveva Casanova se ha convertido en una de las protagonistas involuntarias en la mediática separación de Enrique Ponce y Paloma Cuevas. Pese a que el diestro mantiene una relación con la joven Ana Soria - confirmada por él mismo en su llamada al programa "Sálvame" - se ha acusado a la mexicana de haber tenido un affaire con el marido de su íntima amiga cuando todavía eran felices en su matrimonio.



Cansada de especulaciones, Genoveva ha asegurado que pondría dichos comentarios en manos de sus abogados porque son rotundamente falsos. Sin embargo, ante nuestras cámaras, la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo da la callada por respuesta y evita desmentir las informaciones que le han relacionado con Ponce, situándola en una posición de lo más complicada.



Con ropa deportiva y en compañía de una amiga, la que fuera nuera favorita de la Duquesa de Alba ha paseado a su mascota por los alrededores de su domicilio. Con aspecto cansado, y muy irritada por los rumores de traición a su mejor amiga, Paloma Cuevas, Genoveva enfadada pide que nos vayamos porque "me da vergüenza, están todos mis vecinos".



No te pierdas las imágenes de la mexicana en sus horas más bajas por convertirse en protagonista involuntaria de la separación más mediática del verano.