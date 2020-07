Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - RCD Espanyol

Título y descenso en juego en un Barça-Espanyol intenso



El Espanyol necesita asaltar el Camp Nou para evitar ser de Segunda



BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)



El derbi catalán de este miércoles, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga Santander, se presenta intenso por la necesidad imperiosa que tienen tanto Barça como Espanyol de ganar, con los blaugranas jugándose el título y, los 'pericos', luchando por evitar ser equipo de LaLiga SmartBank.



No tiene para nada un escenario fácil el Espanyol, que aún logrando un empate en casa del eterno rival confirmaría su descenso a LaLiga SmartBank. Además, el Barça deberá salir con todo, para aprovechar el filón positivo de Villarreal y presionar a un Real Madrid que juega el viernes.



Los blaugranas ganaron al segundo equipo más en forma tras el parón por coronavirus, el Villarreal, por un cómodo 1-4 en el Estadio de la Cerámica. El técnico blaugrana, Quique Setién, cree que el acierto y la fluidez fueron la diferencia respecto a los empates previos, y lo cierto es que el juego culé fue más vistoso y efectivo.



Con esa dinámica, con esa energía de por fin ver jugar juntos y conectados a Messi, Suárez y Griezmann, con el '10' ejerciendo de enganche por el centro, recibe el Barça a un Espanyol en apuros que debe demostrar si todavía quiere ser equipo de Primera.



Si el Barça busca presionar al Madrid y situarse, con la victoria, momentáneamente a un solo punto del eterno rival, el Espanyol necesita ganar, y no le vale nada más, para seguir soñando. Y, en el Camp Nou, no gana desde el 21 de febrero de 2009, siendo en marzo de 1982 el anterior triunfo en Liga en feudo rival.



En caso de empate o derrota blanquiazul, el RCD Espanyol será de nuevo equipo de Segunda, y repetirá el mal trago del 29 de junio de 1993, fecha en la que consumó su último descenso al perder el 'play-off' de promoción ante el Racing de Santander.



Sin duda, una pizca más de morbo a un derbi catalán que ya de por sí podría ser movido. Si ganan, los culés podrán decir que han enviado al Espanyol a Segunda, aunque de ser así, el descenso sería fruto de una temporada irregular, de mal juego y malas decisiones en un equipo con una plantilla, sin duda, para estar en LaLiga.



Por contra, aunque finalmente no logren evitar el descenso, un triunfo 'perico' en el Camp Nou podría ser el detonante, el punto de inflexión esperado, por mucho que ahora parezca una utopía el salvarse. Y más aún tras perder en casa contra el CD Leganés (0-1) en la última jornada.



Los 'pericos', con esa derrota, están ahora a 11 puntos de la salvación, que marca un Celta de Vigo que está sumando en estas últimas jornadas. Así que este derbi catalán podría ser decisivo, en un polo u otro de la clasificación, y habrá que ver las ganas de unos y otros por seguir persiguiendo sus respectivos y complicados objetivos.



El FC es el gran favorito para lograr la victoria en el derbi, según los apostantes de Betfair, pues un triunfo local se paga a 1,13 euros por euro apostado, mientras que el empate cotiza a 9,5 euros por euro jugado, y la victoria visitante, a 23 euros por cada uno invertido.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Arturo Vidal; Messi; Suárez y Griezmann.



RCD ESPANYOL: Diego López; Javi López, Cabrera, Bernardo, Dídac; Marc Roca, David López; Embarba, Darder, Melendo; y De Tomás.



--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 22.00/Partidazo en Movistar LaLiga.