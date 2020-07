Fútbol.- Bartomeu: "Messi se retirará en el Barça y no conmigo, porque seguirá"

25/11/2017 Josep Maria Bartomeu Leo Messi DEPORTES ESPAÑA EUROPA FÚTBOL TWITTER JOSEP MARIA BARTOMEU



BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que Leo Messi seguirá siendo blaugrana más allá de junio de 2021, cuando finaliza su contrato, y augura que se retirará en el Camp Nou y afirma que tiene la "obligación" de renovarle antes de que finalice su contrato.



"No tengo duda de que Messi se retirará en el Barça y no conmigo, sino con otro presidente porque seguirá en el Barça", aseguró en una entrevista en 'El món a RAC1' recogida por Europa Press.



Para poder ver a Messi en el Barça más allá del próximo verano, hace falta renovar un contrato que finaliza el 30 de junio de 2021. "Tenemos la obligación de renovar a Leo Messi, es el mejor jugador del mundo y tenemos esa obligación. La última vez que hablé con él fue el sábado. Me gusta hablar con los jugadores con regularidad", recordó.



En cuanto a Setién, aseguró que seguirá en el Barça la próxima temporada. "No me arrepiento del cambio de Valverde, hacía falta un impulso al vestuario con una persona como Setién, firme defensor del modelo del Barça y que ha traído nuevas ideas. Setién continuará, evidentemente. En estos momentos estoy bastante satisfecho de la evolución del equipo pese a los empates. Primero, debemos intentar ganar la Liga y luego la 'Champions'", manifestó.



Por otro lado, sobre LaLiga Santander, reiteró sus quejas sobre el uso del VAR y sobre el beneficio que cree que ha tenido el Real Madrid en las interpretaciones. "Estoy a favor del VAR para que le resultado final sea más justo, pero su aplicación actualmente no es ecuánime. Hay muchas decisiones del VAR post-Covid que siempre han beneficiado al mismo club. No es ninguna crítica, lo que quiero es ayudar al VAR", reiteró.



"Aún queda Liga, si el Madrid la gana, hablaremos de cómo. Pero al final. Ya dije que independientemente de nuestros resultados, que no han sido buenos por no haber ganado los partidos, hablaremos de la tecnología", auguró.



En cuanto a la venta de Arthur a la Juventus, en el truque por Miralem Pjanic, aseguró que es una operación deportiva. "El tema de Arthur es una decisión deportiva, primero, y luego, económica. Pero no es para cuadrar balances, porque de ser así habríamos vendido a otros jugadores. Pjanic es un jugador que hace tiempo que queríamos fichar", aportó.



"La plantilla se renueva permanentemente. Los mayores de 30 años lo están haciendo muy bien. Busquets está jugando mejor, Piqué tiene ilusión, Suárez lucha, y ya no hablemos de Messi. Y vienen nuevos, vendrán Trincao o Pedri que me hace ilusión verlos de blaugrana", comentó sobre la planificación de la plantilla.