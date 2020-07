Fórmula 1.- Vettel espera seguir en la Fórmula 1: "Todavía soy muy ambicioso"

MÚNICH (ALEMANIA), 7 (dpa/EP)



El piloto alemán Sebastian Vettel aún no ha decidido qué hacer cuando expire su contrato con Ferrari a finales de año, pero ha asegurado que sigue siendo "muy ambicioso" y que su objetivo es buscar un nuevo equipo donde seguir compitiendo en la Fórmula 1.



"Todavía no he tomado una decisión y aún no sé cuál será mi futuro", dijo Vettel, de 33 años, en declaraciones a la emisora austriaca Servus T. El alemán, que ganó cuatro títulos mundiales en Red Bull, se unió a Ferrari en 2015, pero no pudo ganar otro título con la 'Scuderia' y terminó décimo en la apertura de la temporada en Austria el pasado domingo.



Vettel reveló la semana pasada que Ferrari ni siquiera le ofreció la renovación, ya que apostó Charles Leclerc y ya tiene un reemplazo para el germano con el fichaje de Carlos Sainz. Encontrar un nuevo equipo adecuado para él podría resultar difícil, especialmente después de que el CEO de Daimler, Ola Kallenius, confirmara el domingo que Mercedes continuará con el campeón mundial Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.



"Todavía soy muy ambicioso, el automovilismo es mi vida. Realmente no me lo querría perder. Con el trabajo correcto y el lugar correcto todavía me sentiría como en casa dentro de un coche de Fórmula 1", indicó Vettel.