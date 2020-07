Ferrari adelanta la presentación de su nuevo paquete aerodinámico

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. EFE/Alejandro García/Archivo

Redacción deportes, 7 jul (EFE).- El segundo puesto logrado por el monegasco Charles Leclerc en el Gran Premio de Austria de Fórmula Uno no ocultó los problemas de la escudería Ferrari, que prevé presentar las primeras actualizaciones de su SF1000 este fin de semana, en la segunda cita del Campeonato del Mundo.

En el Gran Premio de Estiria, que también se disputará en el Red Bull Ring de Spielberg (Austria), Ferrari adelantará sus planes. Estaba previsto que la escudería italiana presentase sus primeras actualizaciones en el Gran Premio de Hungría, pero ya será en la segunda cita del calendario cuando apueste por la incorporación de las primeras actualizaciones de sus componentes.

Ferrari reconoció, en declaraciones que este martes recoge la web oficial de la Fórmula Uno, que está llevando a cabo "un cambio de dirección significativo en términos de desarrollo" en esta primera parte de la temporada después de haber analizado los datos de los test invernales.

"El SF1000 no estuvo a la altura", asumió Ferrari en un comunicado. "Debido a esto, el equipo de desarrollo ha estado funcionando a toda velocidad durante algún tiempo, con la esperanza de adelantar al próximo fin de semana la introducción del paquete aerodinámico programado para el Gran Premio de Hungría o, al menos, algunos de sus componentes", informó.

En cualquier caso, no esperan que estas mejoras reduzcan totalmente la brecha con Mercedes. Sí esperan que mejore su paso por vuelta y las sensaciones de sus pilotos al volante del SF1000.

"Esperamos comprobar que la dirección elegida para el desarrollo del coche es la correcta", indicó la fábrica de Maranello.

El director de la escudería Ferrari, Louis Camilleri, invitó al equipo a "trabajar duro para entender por qué el alemán Sebastian Vettel -décimo clasificado en la prueba inaugural- no estaba contento con el balance del coche".

"Queda mucho trabajo por hacer. Está claro que tenemos que mejorar en todos los frentes. La única solución posible es reaccionar", sentenció.

La segunda carrera en el Red Bull Ring de Spielberg les da una reválida.