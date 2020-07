Fallece en Colombia por coronavirus un diputado opositor de Venezuela

Colombia ha superado los 120.000 casos de coronavirus y hasta ahora contabiliza más de 4.200 decesos, lo que la convierte en una de las naciones sudamericanas con más contagios por detrás de países Brasil, Chile y Perú. EFE/Carlos Ortega/Archivo

Caracas, 7 jul (EFE).- El diputado opositor Hernán Alemán, representante del estado Zulia (oeste) en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), falleció este martes en Colombia por coronavirus, informó a Efe el legislador Carlos Prósperi.

"Hoy tristemente informamos que nuestro compañero Hernán Alemán perdió la batalla contra el COVID-19", escribió en Twitter Prósperi, del partido Acción Democrática (AD), en el que militaba el legislador fallecido.

Prósperi confirmó a Efe que Alemán falleció en Bogotá, aunque este se había declarado en la clandestinidad desde diciembre pasado luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) diera por levantada su inmunidad parlamentaria.

Alemán fue uno de los cerca de 30 diputados opositores a los que la Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, les retiraron los fueros.

En su caso, la Fiscalía solicitó un antejuicio de mérito y le acusó por los cargos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones, entre otros delitos.

Desde entonces, Alemán se mantuvo escondido, aunque con eventuales publicaciones en las redes sociales, prácticamente todas para pronunciarse en contra del Gobierno de Nicolás Maduro, al que consideraba una "dictadura".

El pasado 28 de junio, Alemán publicó un vídeo en la red social Instagram, en el que anunció que había sido infectado por coronavirus. "He salido positivo y aquí estamos en la cuarentena, evitando cualquier mal y buscando salir de esto que no nos amilana", dijo entonces.

El diputado representaba al Zulia, una región rica en petróleo y fronteriza con Colombia que aglutina el mayor número de casos de COVID-19 en el país sudamericano.

Zulia suma cerca de 1.500 contagiados y al menos una veintena de fallecidos mientras que el balance nacional cerró el lunes en 7.411 pacientes y 68 muertes.

Colombia, entretanto, ha superado los 120.000 casos de coronavirus y hasta ahora contabiliza más de 4.200 decesos, lo que la convierte en una de las naciones sudamericanas con más contagios por detrás de países Brasil, Chile y Perú.