Facebook, Google y Twitter dejan de dar datos de usuarios al Gobierno de Hong Kong

Por Katie Paul

6 jul (Reuters) - Facebook Inc, Google Inc y Twitter Inc han dejado de atender las solicitudes del Gobierno de Hong Kong de proporcionar información sobre datos de usuarios, según dijeron el lunes, después de que China promulgara una nueva ley de seguridad nacional para la ciudad semiautónoma.

Facebook, que también es dueño de WhatsApp e Instagram, dijo en un comunicado que había suspendido el examen de las peticiones de las autoridades en todos sus servicios "a la espera de una evaluación más profunda de la Ley de Seguridad Nacional".

Google, filial de Alphabet Inc, y Twitter dijeron que han suspendido las revisiones de las solicitudes de datos de las autoridades de Hong Kong inmediatamente después de que la ley entrara en vigor la semana pasada. Twitter alegó "graves preocupaciones" sobre las implicaciones de la ley.

Google dijo que continuaría revisando solicitudes del Gobierno de Hong Kong para retirar contenido generado por usuarios de sus servicios. Twitter no quiso hacer declaraciones, mientras que Facebook no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

Las redes sociales suelen aplicar restricciones específicas a los mensajes que violan las leyes nacionales, pero no sus propias reglas sobre mensajes aceptables. Según su informe de transparencia, Facebook restringió 394 de esos contenidos en Hong Kong en el segundo semestre de 2019, frente a ocho en el primer semestre del año. Las empresas de tecnología han operado libremente durante mucho tiempo en Hong Kong, un centro financiero regional donde el acceso a Internet no se ha visto afectado por el cortafuegos impuesto en la China continental, que bloquea a Google, Twitter y Facebook. Además de los anuncios de los tres gigantes tecnológicos estadounidenses, TikTok, la aplicación de videos cortos propiedad de la empresa china ByteDance, dijo que saldría del mercado de Hong Kong en cuestión de días. TikTok fue diseñado de manera que no se pueda acceder a sus servicios desde China, como parte de una estrategia para atraer a una audiencia más global. Hong Kong es un mercado pequeño y con pérdidas para la compañía, según dijo una fuente familiarizada con el asunto

