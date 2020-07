Estadounidenses seguirán bebiendo en casa: Gráfico

(Bloomberg) -- Pueda que estén levantando las cuarentenas, pero no es de esperar que la mayoría de los estadounidenses celebren en su bar local. Según una encuesta de Bloomberg News y Morning Consult a 2.200 adultos estadounidenses, más de la mitad dice que no tiene contemplado volver a un bar cuando la economía reabra por completo. Esta aprensión se produce en medio de un aumento reciente en los casos relacionados con la propagación del virus en bares. Cerca de 100 personas se infectaron recientemente a partir de solo cuatro bares en Minnesota, y otros 100 casos están relacionados con un establecimiento de bebidas en Baton Rouge, Louisiana.

Nota Original:Americans Will Keep Drinking at Home as Lockdowns Lift: Chart

