España.- La Generalitat culpa al Gobierno de querer "retrasar" la mesa de diálogo y evita situarla en julio

La portavoz del Govern, Mertixell Budó, ha culpado este martes al Gobierno de querer "retrasar" la posibilidad de que vuelva a reunirse la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán y ha evitado concretar si debe celebrarse este julio.



"Al Gobierno le toca decidir si quiere o no retomar la mesa de negociación. Y si realmente será una reunión efectiva para una negociación que sirva para resolver el conflicto político", ha recalcado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.



Según Budó, no ha habido tampoco contacto alguno entre la Moncloa y la Generalitat para estudiar una posible fecha para celebrar la mesa de diálogo ni contacto "entre presidentes", y que por ello desconocen la voluntad que tiene el Ejecutivo central al respecto.



Es más, considera que desde el Gobierno no consideraban adecuada convocarla mientras durara la campaña electoral en el País Vasco y Galicia, unos comicios que se celebrarán este domingo, por lo que están a la espera de ver si se pronuncian los días posteriores.



Sobre si comparten JxCat y ERC los planteamientos que deben abordarse en la mesa de diálogo, Budó ha asegurado que coinciden en que hay que abordar el ejercicio del derecho de la autodeterminación en Cataluña y la amnistía.



Después de que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunciara que convocará a partidos y entidades antes de la mesa de diálogo, la consellera ha confiado en que el encuentro pueda llevarse a cabo durante los "próximos días" y que están barajando posibles fechas.