España.- AMP.- Torra pide a Sánchez y Regling una "inyección de liquidez inmediata" en Cataluña

Reclama que el Gobierno solicite un préstamo al MEDE para Cataluña de 5.000 millones: "El 2% de nuestro PIB"



BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al director general de Mecanismo Europeo de Estabilización (MeDE), Klaus Regling, una "inyección de liquidez de forma inmediata" en Cataluña.



"Cataluña se enfrenta a una crisis económica sin precedentes que requiere una inyección de liquidez de forma inmediata para poder encarar su reactivación económica con un mínimo de garantías", ha reclamado Torra en dos cartas --una en catalán y otra en inglés-- recogidas por Europa Press este martes, con fecha del dos de julio.



El presidente del Govern ha celebrado la activación del Fondo Europeo, ha asegurado que Cataluña debería recibir cerca de 30.000 millones de euros del mismo, y ha insistido en que "las familias, empresas, autónomos y entidades del país no pueden esperar a la distribución de este fondo a partir del año que viene".



A Sánchez, le ha dicho que las medidas puestas en marcha por la Generalitat para hacer frente a la crisis sanitaria, económica y la emergencia social por el coronavirus "tienen un coste para el que no serán suficientes tampoco lo recursos del Fondo Covid" que ha anunciado el Gobierno.



Ha subrayado que, ante las "evidentes necesidades de financiación de todas las administraciones del Estado", hay que plantearse medidas extraordinarias que aporten liquidez, tras lo que ha apuntado a la posibilidad de acogerse a los préstamos del MeDE.



"Está autorizado a financiar gastos vinculados al coronavirus hasta un 2% del PIB de cada país, con un interés del 0,1%", ha destacado Torra, que ha vuelto a pedir a Sánchez que solicite un préstamo MeDE para Cataluña por un valor de 5.000 millones de euros, equivalente al PIB catalán, según el presidente.



"Le agradecería que atendiese a mi petición de forma prioritaria, atendiendo a la urgente necesidad de disponer de recursos", ha sostenido Torra, que ha informado a Sánchez de que ha enviado otra carta a Regling donde explica su solicitud de liquidez para Cataluña.



CARTA A REGLING



En la misiva dirigida al director general del MeDE, redactada en inglés, Torra ha destacado que la crisis económica provocada por la Covod-19 requiere acciones inmediatas y Cataluña "no cuenta con el lujo de esperar hasta el año que viene para la llegada de estos instrumentos de financiación".



"Desafortunadamente, solo Estados miembro puede acceder" a los fondos que ofrece el MeDE, ha añadido el presidente catalán, que ha destacado que con esta carta quiere informar a Regling de que la Generalitat ha pedido al Gobierno central que pida un préstamo al MeDE de 5.000 para Cataluña.



"Equivale al 2% de nuestro PIB", ha asegurado Torra, que ha afirmado que entiende que Regling es consciente de la importancia de estos fondos para Cataluña.