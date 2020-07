01/07/2020 Elena Rodríguez confiesa que no ve las entrevistas de Adara porque sufre. MADRID, 7 (CHANCE) Elena Rodríguez está recuperando el tiempo perdido con Adara y madre e hija están más unidas que nunca. Por ello, la concursante de "Supervivientes" confiesa que prefiere no ver las intervenciones en televisión de la joven porque lo pasa mal. Sonriente, la madrileña habla con desdén de Gianmarco Orestini, y afirma que Ivanna Icardi no le hizo tanto daño como aseguró recientemente Adara en "Sábado Deluxe". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Elena Rodríguez está recuperando el tiempo perdido con Adara y madre e hija están más unidas que nunca. Por ello, la concursante de "Supervivientes" confiesa que prefiere no ver las intervenciones en televisión de la joven porque lo pasa mal. Sonriente, la madrileña habla con desdén de Gianmarco Orestini, y afirma que Ivanna Icardi no le hizo tanto daño como aseguró recientemente Adara en "Sábado Deluxe".



- CHANCE: Simplemente ¿qué te pareció la entrevista que dio Adara el otro día?



- ELENA: "Pues la verdad es que no la vi. Prefiero no verla porque sufro"



- CH: ¿Qué te pareció Gianmarco? ¿Parece ser que aquello no tendrá mucha solución?



- ELENA: "Bueno, me imagino que habrá venido a... qué quieres que te diga"



- CH: Adara sí que comentó que está muy feliz con el acuerdo que ha llegado con Hugo, pero con Ivana parece que las cosas no están muy bien sobre todo por ti, porque dice que a ti te hizo mucho daño



- ELENA: "Por mí que no se preocupe nadie. Realmente yo estoy muy bien, me hizo daño, bueno pues que quieres que te diga (Hace un gesto de me da igual)"



- CH: ¿Ahora cómo veas a Adara, feliz?



- ELENA: "La veo muy contenta, muy feliz y disfrutando de la vida que es lo que tiene que hacer"



- CH: ¿Es un chico que merece la pena Rodri?



- ELENA: "Mira, no lo sé, yo creo que son amigos simplemente, gracias"



- CH: ¿Te gustaría que llegaran a más?



- ELENA: "A mí me gusta"