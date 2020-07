El uruguayo Pezzolano apuesta a que el Pachuca mejore como visitante

El entrenador del Pachuca, Paulo Pezzolano, camina durante el partido contra Tigres correspondiente a la cuarta jornada del torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Hidalgo de la Ciudad de Pachuca (México). EFE/Archivo

Pachuca (México) 7 jul (EFE).- El uruguayo Paulo Pezzolano, entrenador del Pachuca del fútbol mexicano, aseveró este martes que pretende mejorar el rendimiento de su equipo en calidad de visitante en el torneo Apertura 2020.

Pezzolano, que entrena por primera vez en México, tuvo su debut en el Clausura 2020 suspendido a causa de la COVID-19, luego de 10 jornadas. De ellas su equipo jugó cinco partidos como visitante, en los que perdió cuatro y ganó uno.

"Esperemos que se note el trabajo; hemos tenido partidos interesantes e intensos sobre todo de local; tenemos una deuda en buscar más puntos de visitante, tal vez habría que encarar de otra manera nuestras salidas. Debemos mantener las virtudes conseguidas en este primer semestre y hacernos más fuertes", aseveró.

Luego de un primer campeonato de reconocimiento, Pezzolano, que fue campeón de la segunda división uruguaya con el Torque en 2017, dijo haber aprendido que el fútbol mexicano tiene transiciones y cambios de velocidad que conllevan a cambiar los planteamientos, en especial de visitantes.

"Aprendí mucho, es una liga con transiciones y gran velocidad de mediocampo hacia adelante. Me gusta que mi equipo de local y de visita juegue de la misma manera, eso me costó trabajo transmitirlo. Trataremos de darle la vuelta a estos problemas y adaptarnos a lo que venga, porque necesitamos puntos fuera de casa". dijo.

Pezzolano apostará por la juventud, dará oportunidad a los mejores jugadores de las inferiores tras aceptar la salida de futbolistas veteranos de peso en el equipo como los argentinos Rubens Sambueza, sin equipo, y Franco Jara, emigrado a la MLS.

"Habrá que meter en la dinámica a los jóvenes, hacerlos más fuertes dándoles mucho ritmo a los partidos, eso va a ser fundamental por el tipo de futbolistas que tendremos. Ya no contaremos con jugadores veteranos de la calidad de Sambueza ni tendremos los goles de Jara, pero vamos a explotar el hambre y la velocidad de los juveniles", agregó.

Además de Sambueza y Jara, el Pachuca contabilizó otras tres bajas, las de los mexicanos Pablo López y Raúl López el argentino Juan Manuel Iturbe, a cambio de una llegada, la del centrocampista mexicano Miguel Herrera.

"Tendremos un equipo más dinámico, fuerte en otros sentidos. Débiles no estaremos porque los chicos ya se conocen de los pasados seis meses, al contrario tendremos una escuadra con más hambre, saldremos en cada partido a correr y meter la pierna desde el minuto 1 al 90 y vamos a ganar al rival que sea", concluyó.