El Sporting no pasa del empate con el Moreirense

Nuno Santos (R), de Moreirense, en acción contra Joelson Fernandes del Sporting durante el partido de fútbol de primera división entre Moreirense FC y Sporting CP celebrado en el Comendador Joaquim de Almeida Freitas Stadium, en Moreira de Conegos, Maraes, Portugal.EFE/EPA/OCTAVIO PASSOS

Lisboa, 6 jul (EFE).- El Sporting de Portugal no pasó hoy del empate a cero en casa del Moreirense a pesar de que jugó casi toda la segunda parte con un jugador más que su rival, pero su ventaja en la clasificación le permitió mantenerse tercero pese al tropiezo.

Al cierre de la 30ª jornada, los "leones" suman 56 puntos, tres más que el cuarto, el Sporting de Braga, que recortó distancias gracias al 4-0 que le endosó al Aves.

El Moreirense jugó con un hombre menos casi toda la segunda parte después de la expulsión en el minuto 52 de Halliche, que tras dejarse robar el balón por el ecuatoriano Gonzalo Plata, le derribó cuando se escapaba hacia el área.

Aun así, la superioridad numérica no cambió el marcador. El árbitro recurrió al VAR en el último minuto del encuentro para revisar un posible penalti a favor de los lisboetas por un agarrón a Sebastián Coates, pero decidió que no era suficiente para aplicar la pena máxima.

El empate puso fin a la racha de cuatro victorias consecutivas de los "leones", que no han perdido desde que se retomó la competición tras el parón, y dejó al Moreirense en octava posición en la tabla.

Partidos de la 30ª jornada:

Santa Clara 0 - 1 Marítimo

V. Setúbal 2 - 3 P. Ferreira

Portimonense 0 - 1 V. Guimaraes

Benfica 3 - 1 Boavista

Braga 4 - 0 Aves

Gil Vicente 1 - 0 Rio Ave

Tondela 0 - 1 Famalicão

Oporto 5 - 0 Belenenses

Moreirense 0 - 0 Sporting.