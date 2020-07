El partido de Evo Morales y cocaleros afines denuncian persecución política

Fotografía tomada el pasado 21 de febrero en la que se registró al expresidente de Bolivia Evo Morales, durante una rueda de prensa, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Juan Ignacio Roncoroni /Archivo

La Paz, 7 jul (EFE).- El partido del expresidente Evo Morales denunció que la imputación por terrorismo por parte de la Fiscalía obedece a órdenes del Gobierno interino de Bolivia, mientras que las federaciones de cocaleros se declararon este martes en "alerta" ante el pedido para que sea detenido.

La Fiscalía de Bolivia ha emitido una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra Morales, que se encuentra en Argentina, en la que pide su detención preventiva.

La imputación se debe a una Justicia imparcial que actúa a instancias del ministro interino de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, advirtió el partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).

El MAS acusó al Ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez de armar acusaciones como esta que se basa en un audio "adulterado" para imputar al exmandatario de una forma "inconstitucional", al advertir que no fue notificado ni pudo prestar declaración.

Una pericia en Argentina observó que la voz atribuida a Evo Morales pudo ser adulterada y otra en Colombia no dio certeza plena de que sea la suya, pese a lo cual la Fiscalía se basa en una "extorsión a testigos" para acusarlo, según un pronunciamiento del MAS.

APOYO DE COCALEROS AFINES

Además de su partido, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba también expresó su apoyo a Morales, que es su presidente, ya que en sus casi catorce años en el poder no dejó este puesto.

La coordinadora emitió un pronunciamiento en el que se declara en "alerta máxima ante cualquier intento de detención" de Morales, al considerar la imputación "ilegal" y debida a "una persecución política", con "una total manipulación de la justicia boliviana por parte del Gobierno".

El propio Morales denunció en redes sociales que el audio es "falso" y el objetivo es "proscribir" al MAS para las elecciones de septiembre en Bolivia.

El expresidente, que dirige desde Argentina la campaña electoral de su partido, compartió en redes sociales mensajes de apoyo de políticos y juristas de distintos países de América y Europa.

Evo Morales es investigado en el denominado en Bolivia como "Caso Audio", por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado.

La imputación por supuestos delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra el 14 de noviembre de 2019 desde México, donde entonces estaba Morales, según la Fiscalía.

Morales, que solicitó refugio en Argentina, enfrenta varios procesos por distintas acusaciones en Bolivia, tras denuncias entre otros del propio Gobierno interino, por las que la Fiscalía ya emitió pedidos a Interpol para detenerle.

El exmandatario denunció el pasado noviembre que era forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de su nueva victoria electoral para un cuarto mandato seguido en los comicios de octubre, que fueron anulados entre denuncias de fraude a su favor que siguen bajo investigación judicial en Bolivia, y obligarlo a renunciar después de casi catorce años al frente del país.