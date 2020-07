El paro se dispara en 2020 en la OCDE y supera el nivel de la crisis de 2008

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

París, 7 jul (EFE).- El choque económico por la pandemia de coronavirus ha disparado la tasa de desempleo en el conjunto de la OCDE, que alcanzará a finales de 2020 el 9,4 %, un nivel muy superior al de la crisis financiera de 2008 y que podría empeorar aún más si se producen rebrotes de la enfermedad.

En su informe anual de perspectivas del mercado de trabajo publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que el empleo caerá de media en sus países un 4,09 % este año, pero el porcentaje será del 4,98 % si hay una segunda oleada de la pandemia.

La tasa de desempleo del conjunto de la OCDE, que era de apenas el 5 % en febrero antes de que se dejaran sentir los primeros efectos de los confinamientos en sus países miembros, creció al 8,4 % en mayo, una décima por encima del pico que se registró durante la anterior crisis financiera global de 2008-2009.

De ahí seguirá en una senda ascendente hasta el 9,4 % a finales de año, en razón de una caída sin precedentes del producto interior bruto (PIB) del 7,5 %.

Eso, si no se produce un nuevo brote del coronavirus de aquí a finales de año, que agravaría la situación y elevaría el desempleo en ocho décimas más por un hundimiento del PIB del 9,3 %.

Para finales de 2021 la tasa de desempleo bajará, pero seguirá a un nivel muy elevado, del 7,7 %, siempre que se materialice una esperada recuperación económica. Porque en el escenario de un segundo rebrote, el desempleo se quedaría en el 8,9 %.

Colombia, con descensos del 10,63 y del 12,58 %, respectivamente, será el país miembro que sufrirá el mayor descalabro debido a la situación de partida y a que, como buena parte de Sudamérica, es uno de los más sacudidos por el coronavirus.

A continuación se sitúan Estados Unidos (con retrocesos del 8,15 % y 9,84 %), Irlanda (6,67 % y 8,21 %), Portugal (5,65 % y 7,10 %) y España (5,28 % y 6,38 %).

HUELLAS DURADERAS EN EL MERCADO DE TRABAJO

La crisis dejará una larga huella en la economía, de forma que la renta per cápita en la mayor parte de los países miembros retrocederá el año próximo a niveles de 2016 en el mejor de los casos, y a los de 2013 si hubiera una segunda oleada de la pandemia.

La OCDE justifica las medidas de confinamiento para evitar el colapso de los sistemas sanitarios e impedir "miles, si no millones de muertes". Pero en los primeros tres meses de la crisis indujeron un bajón de la actividad económica de, al menos, el 15 %.

El número de horas trabajadas descendió en ese periodo diez veces más que en los tres primeros meses de la crisis financiera global en 2008-2009, pese a que un 39 % de los asalariados, de media, ha estado teletrabajando.

Las empresas han recurrido masivamente a fórmulas de desempleo parcial (ERTE), que han llegado a afectar al 25 % de los asalariados en el conjunto de la organización, con porcentajes muy variables: hasta el 70 % en Nueva Zelanda, el 55 % en Francia, el 30 % en Alemania, el 18 % en España, o menos del 1 % en Estados Unidos.

El director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales en la OCDE, Stefano Scarpetta, considera que esos dispositivos constituyen "una medida importante y positiva", en particular en una crisis como ésta en la que se ha impuesto el cierre temporal del negocio a muchas empresas.

Para Scarpetta la prioridad más urgente es evitar una segunda ola de la pandemia y prepararse para el caso de que se materialice. Eso pasa por el teletrabajo al que pueden recurrir alrededor de un tercio de los empleados en condiciones normales.

PROTEGER A LOS MÁS VULNERABLES

Para los empleados que corren mayor riesgo de infectarse en el trabajo, lo fundamental es fijar protocolos sanitarios y de seguridad rigurosos y garantizarles cobertura generosa en caso de caer enfermos para que no se vean obligados de seguir, con el riesgo de contagiar a otros.

Deberán continuar recibiendo ayudas, al menos temporalmente, las empresas y los asalariados de sectores que siguen sin poder volver a la actividad, como una parte del turístico.

Pero, simultáneamente, habrá que reorientar a aquellos que están en negocios que han dejado de ser viables hacia otros con futuro.

Los autores del informe destacan que, como las perspectivas de encontrar trabajo serán bajas, algunos países deberían ampliar la duración de los subsidios de desempleo, y eso será todavía más necesario en caso de rebrote de la pandemia.