El colombiano Sergio Higuita dice que el ciclismo echará de menos al público

En la imagen un registro del ciclista colombiano Sergio Higuita, del equipo EF Education First, durante una rueda de prensa, en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Bogotá, 6 jul (EFE).- El ciclista Sergio Higuita (EF Education First) dijo este lunes que el lote mundial echará de menos al público que no podrá estar cerca de ellos por los protocolos de seguridad impuestos por los organizadores de las carreras europeas para evitar contagios de coronavirus.

Así lo expresó en una rueda de prensa en la que la Federación Colombiana de Ciclismo presentó el "Tour Virtual FCC Somos Todos", que tendrá la participación de 21 equipos, entre ellos uno de Costa Rica y dos de Panamá, que comenzará el próximo jueves y finalizará el sábado.

"Sin duda el público es parte importante de una carrera (...) y es el que lo alienta a uno y lo echaremos de menos", dijo Higuita, ganador de una etapa en la Vuelta a España del año pasado y que alentó a los equipos colombianos a participar en la carrera de la FCC en la que él no participará, pues sigue preparando su temporada en Europa.

Agregó que la falta de público hará ver algunas carreras como "simples" porque la gente y los ciclistas se complementan en este deporte que tendrá que acomodarse a la nueva realidad generada por la pandemia.

Huguita, que correrá el Tour de Francia junto a Rigoberto Urán, recordó que él ya vivió esa experiencia nueva ya que en la París-Niza de este año los organizadores no permitieron las conferencias de prensa, los apretones de mano y los corredores siempre estaban lejos del público, entre otros.

Por otra parte confió en que los ciclistas colombianos que tienen compromisos deportivos en Europa puedan viajar a España en un vuelo humanitario que está programado para el 19 de este mes.

"Lo que tenemos es que el vuelo se va a realizar el 19 (julio). Estamos ultimando detalles (...) y al fin se lograron todos los permisos para viajar. Tenemos luz verde para poder ir a Europa y poder realizar el calendario Europeo", dijo el corredor.

En ese vuelo no irán los equipos sub-23 del UAE Team Colombia, que declinó su participación en el Giro de Italia Sub-23 ante la incertidumbre generada en Europa y en Colombia por la pandemia del coronavirus.

"La imposibilidad de asegurar el desplazamiento y retorno seguro de los deportistas, sumado a la alta curva de contagios que nuestro país presenta, forzó al grupo de inversión colombo-emiratí, propietario del equipo, a tomar la difícil decisión", dijo el equipo en un comunicado.