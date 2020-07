EEUU.- EEUU no concederá visados a estudiantes extranjeros cuyos cursos se desarrollen online a causa del coronavirus

26/07/2019 Bandera de EEUU NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS POLÍTICA TWITTER



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha informado este lunes de que no se concederán visados a estudiantes extranjeros cuyos cursos se desarrollen online durante el próximo semestre a causa de la pandemia del coronavirus, por lo que tendrán que abandonar el país o correrán el riesgo de ser deportados.



En un comunicado, el ICE ha precisado que los estudiantes radicados en EEUU con ciertos visados "no pueden tener un curso completo online y permanecer en Estados Unidos".



"El Departamento de Estado no concederá visados a estudiantes de escuelas y/o programas que se impartirán completamente online en el semestre de otoño ni la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos permitirá a estos estudiantes ingresar" en el país, ha añadido.



El ICE ha sugerido que se considerarán otras medidas para los estudiantes que ya están matriculados en Estados Unidos, como transferirles a centros con clases presenciales. Además, la agencia ha precisado que hay una excepción para las universidades que operan con un modelo híbrido de clases presenciales y online.



Multitud de universidades de todo Estados Unidos están comenzando a decidirse por cambiar a las clases online como resultado de la pandemia del coronavirus, que ya ha dejado en el país norteamericano casi tres millones de contagios y más de 130.000 muertes.



Es el caso, por ejemplo, de Harvard que, según informa la cadena de televisión CNN, impartirá todos los cursos online, incluyendo a los estudiantes que residen en el campus. Con esta medida, los estudiantes internacionales de la institución tendrían que abandonar Estados Unidos.



No es la primera decisión en el marco de la pandemia de la Administración del presidente, Donald Trump, que limita la inmigración hacia Estados Unidos. El mes pasado, la Casa Blanca ya emitió una proclamación sobre inmigración que restringía la inmigración legal al país.