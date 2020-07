Doña Letizia, con su conjunto más romántico, conquista Murcia

07/07/2020 La Reina Letizia coge un melocotón durante su visita a la cooperativa de frutas La Carrichosa, en Cieza POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JAVI CARRIÓN / EUROPA PRESS



MADRID, 7 (CHANCE)



Los Reyes don Felipe y doña Letizia han desembarcado esta mañana en la Comunidad de Murcia como parte de la gira que les está llevando por toda España para apoyar la reconstrucción económica y turística de nuestro país tras los devastadores efectos que ha tenido el Covid-19. Tras Canarias, Baleares, Andalucía, Castilla- La Mancha y Comunidad Valenciana, ha llegado el turno de Murcia, donde los monarcas se han mostrado, una vez más, de lo más cercanos y naturales.



En primer lugar, los Reyes han visitado una cooperativa hortofrutícola en la localidad de Cieza. Así, don Felipe y doña Letizia ha mostrado su apoyo a uno de los sectores más importantes para la economía murciana, conocida comunmente como la huerta de España. Bajo un intenso calor, los monarcas se han acercado a hablar con varios recolectores de fruta con hueso y se han mostrado de lo más interesados en el proceso de la recogida del melocotón. Muy naturales, tanto el rey como la reina han cogido varias piezas de una caja con fruta ya recolectada para comprobar su tamaño y color mientras hablaban con los responsables de la cooperativa. De lo más cercanos, también han saludado a un grupo de mujeres y niños de la zona, encantados con la visita de los padres de la princesa Leonor a Cieza.



Uno de los recolectores ha asegurado que doña Letizia se ha interesado por el proceso de recolección de la pera: "me ha preguntado cuándo y cómo se recogen las peras, qué tamaño deben tener y le hemos enseñado los instrumentos de calibre que utilizamos para comprobar cuándo una fruta esta en su punto óptimo", en declaraciones a "La Opinión" de Murcia.



La Reina ha lucido en esta ocasión un look impecable con un toque campestre que no le podía favorecer más. Una falda estilo años 50 de estampado floral en tonos pastel que ya estrenó hace dos años, combinada con una blusa blanca de Zara con escote cruzado. En los pies, sus inseparables alpargatas de cuña, que doña Letizia ha convertido en el must con mayúsculas de su gira por España. Y, como no, esa coleta alta que tanto le favorece, quitándole años de encima y resaltando su atractivo natural.



El Rey, por su parte, ha sorprendido dejando el tradicional traje de lado, en favor de unos vaqueros grises para disfrutar de una mayor comodidad durante el recorrido a la plantación de peras y melocotones.



Esta tarde, don Felipe y doña Letizia visitan Murcia capital, donde a buen seguro dejarán tan buen sabor de boca como en el resto de lugares donde, hasta ahora, han apoyado a la reactivación de la economía española