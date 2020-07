Desconecta.- La iniciativa del metro de Berlín para fomentar el uso de mascarillas de forma correcta es prohibir el desodorante

07/07/2020 La iniciativa del metro de Berlín para fomentar el uso de mascarillas de forma correcta es prohibir el desodorante. MADRID, 7 jul. (EDIZIONES) El transporte público de la capital alemana ha recurrido al humor para incentivar a sus usuarios a que usen las mascarillas de forma correcta con una satírica campaña: "Deshazte del desodorante". POLITICA TEMÁTICAS TWITTER/@BVG_KAMPAGNE



El transporte público de la capital alemana ha recurrido al humor para incentivar a sus usuarios a que usen las mascarillas de forma correcta con una satírica campaña: "Deshazte del desodorante".



El operador de transporte de Berlín, la empresa BVG, publicó a principios de mes el cartel de la campaña en redes sociales junto al siguiente mensaje: "No nos dejas otra elección".



https://twitter.com/BVG_Kampagne/status/1278323038308704259



"Ya que tanta gente piensa que pueden usar sus mascarillas enseñando la nariz, nos tenemos que poner estrictos", declaró la compañía en el cartel amarillo.



De este modo, el metro de Berlín ironiza amenazando con el mal olor corporal para fomentar que los pasajeros se tapen la nariz con la mascarilla. "¿Todavía quieres sacar la nariz?", añadió.



En Alemania el uso de mascarillas es obligatorio en transporte público. A pesar de las advertencias, no es inusual encontrase con personas llevándolas con la nariz al descubierto, por debajo de la barbilla, en el codo o en la mano.



La campaña ha sido muy bien recibida en redes sociales. El llamamiento a no usar desodorante se comentó casi 1.000 veces en un día y se compartió el doble de veces.