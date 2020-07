DATOS-Bolsonaro minimizó los riesgos del coronavirus que ahora contrajo

BRASILIA, 7 jul (Reuters) - El presidente brasileño Jair Bolsonaro, que ha minimizado repetidamente la gravedad del coronavirus y se ha resistido a las medidas para mitigar su propagación, dio positivo por COVID-19. Hasta el lunes, Brasil tenía 1,623 millones de casos de coronavirus y 65.487 muertes atribuibles al virus.

A continuación, algunos de los comentarios de Bolsonaro sobre la enfermedad.

* 9 de marzo. Hablando con brasileños en Miami:

"Sobre la cuestión del coronavirus, en mi opinión, se ha exagerado el poder destructivo de ese virus".

* 24 de marzo. En un discurso televisado al país:

"Con mi historial como atleta, si me infectara con el virus no tendría que preocuparme. No sentiría nada o, como mucho, sería una pequeña gripe o un pequeño resfriado".

* 26 de marzo. A periodistas:

"No se pondrá tan mal (comparado con Estados Unidos). Los brasileños deben ser estudiados, no se contagian de nada. Ves a un tipo saltando en una cloaca y no le pasa nada".

* 29 de marzo. Recorriendo las calles de Brasilia sin mascarilla:

"Esta es la realidad: El virus está ahí. Tenemos que enfrentarlo, pero enfrentarlo como hombres, maldita sea, no como niños. Enfrentaremos el virus con la realidad. Así es la vida. Todos vamos a morir algún día".

* 12 de abril. En una videoconferencia con líderes religiosos:

"Parece que el asunto del virus está empezando a desaparecer".

* 20 de abril. A la pregunta de un periodista sobre la cantidad de muertos:

"Mira hombre, no soy un sepulturero".

* 28 de abril. A la pregunta de un periodistas sobre el aumento de muertes:

"¿Y qué? Lo siento, pero ¿qué quieres que haga?"

(Reporte de Anthony Boadle; Editado en español por Javier López de Lérida)