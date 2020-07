Coronavirus.- Suecia endurece las medidas de restricción en bares y restaurantes por el coronavirus

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Suecia han impuesto nuevas medidas de restricción en bares, pubs y restaurantes para evitar una mayor propagación del coronavirus en el país, que ha constatado 73.344 casos y 5.447 muertos desde el inicio de la pandemia.



Las regulaciones anteriores no estipulaban medidas específicas para la hostelería, si bien se había pedido a los comercios y bares que facilitaran la distancia de seguridad entre clientes y evitasen cualquier tipo de aglomeraciones, según informaciones del diario 'Dagens Nyheter'.



Las autoridades suecas, que han sido duramente criticadas por dar informaciones y directrices inconsistentes sobre la distancia de seguridad a mantener, han dispuesto ahora que haber como mínimo un metro de separación entre clientes.



Desde este martes, las autoridades locales podrán cerrar todos aquellos locales que no se adhieran a las normas y no logren mantener el metro de separación entre clientes. Además, los inspectores de Sanidad han comenzado a realizar labores de inspección en las principales ciudades.



Esto ha llevado a solicitar el cierre de 40 locales de forma temporal debido al riesgo de que se produzcan aglomeraciones y se propague en mayor medida el coronavirus.