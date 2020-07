Coronavirus.- Plan International alerta de un aumento de los embarazos adolescentes en Kenia durante el confinamiento

01/01/1970 Adolescente embarazada en Kenia POLITICA INTERNACIONAL PLAN INTERNATIONAL



El confinamiento decretado en Kenia para contener la pandemia de coronavirus ha derivado en un aumento de los embarazos adolescentes no deseados, según la ONG Plan International, que ha alertado de las consecuencias físicas, psicológicas y para el desarrollo personal asociadas habitualmente a este tipo de casos.



El cierre de escuelas y las restricciones de movimiento impuestas por las autoridades kenianas dejó a muchas niñas, adolescentes y mujeres sin acceso a servicios de salud básicos y una información que, por otra parte, ya es complicada de solicitar en un país donde persisten ciertos tabúes sobre la sexualidad de la mujer.



Los medios locales han informado de que, de enero a mayo, solo en el distrito de Machakos, situado en la parte sureste de Kenia, unas 4.000 adolescentes han visitado los centros de salud para recibir servicios prenatales. "Se teme que en todo el país la cifra ascienda a varios miles de casos", ha apuntado Plan en un comunicado.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto son la principal causa de muerte de las adolescentes de 15 a 19 años y, en el caso de Kenia, se estima que seis de cada diez embarazos a esta edad no son deseados. El 98 por ciento de quienes se quedan encinta dejan de ir a la escuela, según un estudio de Plan de 2019.



Este estudio reflejaba también que el 54% de las adolescentes sexualmente activas no tienen intención de quedarse embarazadas, pero no puede acceder a anticonceptivos, mientras que la violencia sexual afecta aproximadamente a un tercio de las niñas.



La directora de Plan International en Kenia, Kate Maina-Vorley, ha advertido de que informes como este demuestran que la mayoría de los embarazos adolescentes no son deseados, antes y después de la emergencia sanitaria. "Ahora, en medio de una pandemia que está poniendo a prueba incluso los sistemas de salud más fuertes, existe un riesgo real de que se prive la salud y los derechos sexuales y reproductivos, con consecuencias devastadoras para las niñas y las mujeres", ha avisado.



En la misma línea, la directora de Plan en España, Concha López, ha tachado de "alarmante" las tasas de embarazos durante el confinamiento por las "graves consecuencias" que acarrea "de por vida". La ONG ha reiterado su llamamiento para que estas adolescentes puedan sentirse protegidas también durante la pandemia de COVID-19.