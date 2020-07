Coronavirus.- López Obrador confirma que ha dado negativo en la prueba del coronavirus antes de ver a Trump

06/07/2020 Andrés Manuel López Obrador POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE MÉXICO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que la prueba de coronavirus a la que se ha sometido antes de viajar a Estados Unidos ha dado negativo, aunque ha asegurado que no tendrá ningún problema en repetírsela si así se lo pide la Casa Blanca antes de verse con su homólogo, Donald Trump.



López Obrador ha explicado en rueda de prensa que, hasta ahora, no se había hecho nunca la prueba "porque no tenía síntomas". Sin embargo, por "responsabilidad", ha decidido proceder como paso previo a su visita oficial al país vecino: "Llevo mi certificado".



"Si allá tengo que volver a hacer la prueba, la tengo que hacer, porque tengo que ser respetuoso de las normas", ha dicho López Obrador, quien ha aclarado que este posible requisito no supondría ningún "demérito". México ha registrado hasta este lunes más de 261.000 positivos por coronavirus y más de 3.100 fallecidos.



El presidente mexicano parte este martes rumbo a Washington para verse con Trump, en una esperada reunión cuyo principal eje sería la reciente entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio firmado por México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). A la cita no acudirá el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.