Coronavirus.- La oposición le pide a Duque que cancele su programa diario sobre la COVID-19 por hacer "politiqueo"

La oposición colombiana ha pedido este lunes al presidente, Iván Duque, que ponga fin a su espacio televisivo diario en el que aborda la situación de la COVID-19 en el país, pues es "politiqueo" y se trata de "un uso abusivo de los canales y medios de comunicación" en los que el jefe del Estado "no dice absolutamente nada, ni técnico, ni científico".



El Polo Democrático Alternativo ha opinado que el programa 'Acción y Prevención' que conduce Duque es "politiqueo", mientras que uno de sus senadores, Iván Cepeda, ha señalado que este "uso abusivo del presidente de los canales y medios de comunicación" está dirigido a "realizar anuncios que no tienen, en su mayoría, ninguna relevancia o impacto real en la situación que vive el país".



"Es más bien una actividad publicitaria permanente, que ni siquiera tiene un impacto favorable en su imagen", ha manifestado Cepeda para los micrófonos de Caracol Radio.



Quien también se ha expresado en términos parecidos ha sido su compañero de filas, Álvaro Argote. El actual presidente del Polo Democrático y concejal por Bogotá ha criticado en su cuenta personal de Twitter que Duque utilice estos canales pese a que "no dice absolutamente nada, ni técnico, ni científico".



Argote ha añadido que Duque carece de ética y de estar conduciendo una retransmisión televisiva diaria "en detrimento del patrimonio" y ha pedido no sólo poner fin a esa intervención en los medios, sino también a dar la oportunidad a la oposición "a replicar" en un espacio similar.



El programa de televisión de Duque se transmite diariamente, con excepción de los fines de semana, y en él el mandatario aborda la situación de la pandemia en Colombia, además de anunciar las medidas que su Gobierno está llevando a cabo para gestionar la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia.



Colombia ha confirmado hasta el momento un total de 120.281 casos acumulados, de los cuales 50.370 corresponden a personas que ya han logrado superar la enfermedad. El número de fallecidos es de 4.210, después de los 146 que se han contabilizado en el las últimas horas.



El Distrito Capital de Bogotá continúa siendo la región con mayor número de casos acumulados, 37.641, por delante de los departamentos de Atlántico, 27.920; Valle del Cauca, 12.101; y Bolívar con 10.723 positivos.