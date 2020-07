Coronavirus.- Kenia da por perdido el año escolar por la pandemia y reanudará las clases el próximo enero

02/05/2020 dpatop - 02 May 2020, Kenya, Nairobi: Kenyan girls stand next to each other with braided hair. Photo: Donwilson Odhiambo/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Donwilson Odhiambo/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Kenia ha dado por perdido el actual curso escolar debido a la pandemia de COVID-19 y ha optado por aplazar al próximo año tanto las clases como los exámenes oficiales, según ha anunciado este martes el ministro de Educación, George Magoha.



Según ha explicado, los alumnos que terminan primaria y secundaria, que debían realizar un examen final de ciclo, los realizarán en algún momento de 2021, mientras que las clases se retomarán en enero, después de que quedaran suspendidas el pasado 16 de marzo tras detectarse el primer caso en el país.



La decisión, según Magoha, se ha tomado en consultas con el sector educativo y sobre la base de que el número casos en el país "está en continuo aumento". Este hecho ha llevado a abandonar los planes iniciales de retomar la enseñanza en algunos cursos en septiembre.



"Ante este entorno incierto, las partes concernidas han resulto reabrir todas las instituciones de enseñanza básica en enero de 2021 sobre la base de que se asume que la curva de contagios se habrá aplanado para diciembre", ha precisado el ministro, según informa el diario local 'The Standard'.



Entretanto, el ministro de Sanidad, Mutahi Kagwe, ha informado de 183 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que eleva el total en el país a 8.250, mientras que los tres últimos decesos sitúan el número de fallecidos en 167. Del total de nuevos casos, 100 se han registrado en Nairobi, la capital.



Ante esta situación, el ministro ha apelado a la responsabilidad ciudadana y a cumplir con las medidas para evitar la propagación de la pandemia. "No podemos seguir mirando a que la Policía promueva las medias de contención (...) no es posible desplegar a un policía por cada keniano", ha defendido.



En otro orden de cosas, el consejo interreligioso nombrado por el ministro del Interior, Fred Matiangi, y el de Salud ha propuesto este martes la reapertura de los lugares de culto a partir del próximo 14 de julio en un proceso en cuatro fases.



Asimismo, prevé el uso de mascarilla en todo momento, distancias mínimas de 1,5 metros y un máximo de 100 personas durante la ceremonia, que no podrá durar más de una hora si bien podrá haber más de una al día. Además, se limitará la asistencia a personas de entre 13 a 58 años.