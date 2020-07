Coronavirus.- Israel suma otros 1.000 contagios en un día marcado por la dimisión de una responsable sanitaria

25/06/2020 25 June 2020, Israel, Jerusalem: Young people wearing face masks play music and sing at popular Zion Square, as some Coronavirus restrictions eased. Photo: Nir Alon/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Nir Alon/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Israel ha sumado en el último día otros 1.000 contagios, confirmando así el repunte en la pandemia que ha llevado al Gobierno a endurecer las restricciones y que ha empujado este martes a una alto cargo sanitario a renunciar, al no compartir el modo en el que se ha gestionado la crisis.



Según el Ministerio de Sanidad, desde el lunes se han contabilizado otros 1.024 casos, lo que sitúa el total en 31.186 y deja la cifra de casos activos en un nuevo récord de 12.717, 85 de los cuales se encuentran en estado grave, incluidos 35 con respiración asistida.



Además, se han registrado otros cuatro decesos, por lo que son ya 338 los fallecidos por la COVID-19. En el último día se han efectuado, según el Ministerio, 23.046 test, de los que el 4,6 por ciento fueron positivos.



En la última semana, se han detectado en Israel más de 6.000 nuevos casos, con Jerusalén, con 896, como la ciudad más afectada, seguida por Tel Aviv, con 493, Bnei Brak, con 427, y Ashdod, con 326.



Entretanto, la jefa de los Servicios de Salud Pública, Siegal Sadetzki, ha anunciado este martes su dimisión en una carta publicada en Facebook en la que explica que "pese a las incontables largas discusiones y advertencias explícitas", el Gobierno esperó hasta este lunes para endurecer las restricciones, 40 días después de levantar el confinamiento.



En opinión de la experta, según informa la agencia DPA, en las últimas semanas el país ha avanzado hacia "una situación peligrosa" tras haber levantado demasiado rápido las restricciones iniciales, lo que ha llevado a un repunte en los contagios.



Tras reconocer su "frustración" por las oportunidades perdidas por el Gobierno para contener la pandemia, Sadetzki ha señalado que ha llegado a la conclusión de que "en las nuevas condiciones creadas, entre las que mis opiniones profesionales no son aceptadas, no puedo seguir ayudando de forma efectiva a contener la propagación del virus".



"El primer ministro, Benjamin Netanyahu, agradece a la profesora Sigal Sadetzki su contribución en el esfuerzo nacional común de abordar la pandemia de coronavirus y la desea éxito en el futuro", ha indicado la oficina del mandatario en un mensaje en Twitter. También le ha agradecido su labor el ministro de Salud, Yuli Edlestein.



NUEVA LEY



Por otra parte, la Knesset (el Parlamento israelí) ha aprobado durante la madrugada una controvertida ley que permite al Gobierno imponer restricciones sin contar con el visto bueno parlamentario inmediato durante un periodo de un mes. La medida salió adelante con 29 votos a favor y 24 en contra de los 120 diputados con que cuenta la cámara.



El Gobierno había presentado el mismo lunes por la tarde el texto con el fin de poder imponer nuevas restricciones en el país ante el aumento de los contagios. Ahora, la Knesset solo tendrá que avalar la medida en el lapso de una semana, si bien su rechazo llevaría a la anulación de la misma. La nueva ley ha sido duramente criticada desde la oposición, que incluso ha hablado de "dictadura".



Previamente, el Gobierno de Netanyahu había vuelto a imponer restricciones en bares y restaurantes así como en otros espacios públicos, después de la reapertura iniciada en mayo tras el confinamiento decretado a mediados de marzo.



Así, gimnasios, piscinas públicas y centros culturales y de eventos permanecerán cerrados mientras que en los restaurantes se limitará el número de clientes y en las sinagogas no podrá haber más de 19 fieles. Igualmente se limitará a 20 pasajeros el número de personas en los autobuses y los hoteles deberán cerrar sus bares y clubes, aunque sí podrán mantener abiertos sus restaurantes.