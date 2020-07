Coronavirus.- Filipinas retira la prohibición de viajes no esenciales a pesar del repunte de casos de coronavirus

28/06/2020 Personas con mascarilla por el coronavirus en una estación de autobuses de Manila, Filipinas POLITICA ASIA FILIPINAS - / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO



MANILA, 7 (DPA/EP)



Las autoridades de Filipinas han retirado la prohibición de viajes no esenciales dentro y fuera del país, una decisión que llega a pesar de que se ha registrado un repunte en el número de casos de coronavirus desde la semana pasada, ha informado un portavoz del Gobierno de Manila.



Los viajes no esenciales llevan prohibidos en Filipinas desde mediados de marzo, cuando las autoridades impusieron un confinamiento para tratar de impedir la expansión del coronavirus. El portavoz de la Presidencia de Filipinas, Harry Roque, ha dicho que la retirada de la prohibición tendrá efecto en agosto o quince días después de que se publique una nueva resolución del grupo operativo intergubernamental en el Boletín Oficial.



"La suspensión de viajes no esenciales para filipinos queda por tanto retirada", explica el grupo operativo intergubernamental en una resolución con fecha del 6 de julio. "Todas las restricciones relacionadas con los viajes al exteriores de los filipinos quedan también retiradas", añade el texto.



A pesar de la retirada de la prohibición de viajes no esenciales de filipinos, el Gobierno mantiene prohibida la entrada para extranjeros, salvo aquellos que estén casados con ciudadanos filipinos y los diplomáticos.



Los ciudadanos filipinos que vayan a viajar a otros países deberán remitir documentos con sus billetes de ida y vuelta, seguro sanitario y de viaje para poder llegar al país de destino. El seguro debe cubrir el coste del alojamiento y la hospitalización en caso de contagiarse.



De regreso a Filipinas, los filipinos deberán someterse a una prueba de coronavirus y a una cuarentena de catorce días mientras esperan el resultado del test. Este martes, el Ministerio de Sanidad de Filipinas ha confirmado 1.540 casos nuevos de coronavirus, lo que eleva el total a 47.873 casos y 1.309 víctimas mortales.