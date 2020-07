Coronavirus.- El régimen norcoreano anuncia un aumento de la vigilancia fronteriza por el coronavirus

02/07/2020 HANDOUT - 02 July 2020, North Korea, Pyongyang: A picture provided by the North Korean state news agency (KCNA) on 03 July 2020, shows North Korean Leader Kim Jong Un speaking during a meeting of the Political Bureau of the Central Committee of the Workers' Party of Korea (WPK). Photo: -/KCNA/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits POLITICA INTERNACIONAL -/KCNA/dpa



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El régimen de Corea del Norte ha anunciado un refuerzo de la vigilancia en áreas fronterizas para contener la posible expansión del coronavirus, días después de que el dirigente, Kim Jong Un, llamase a estar en estado de "alerta máxima" ante una enfermedad que oficialmente no ha dejado ningún caso por ahora en el país asiático.



El periódico oficial del Gobierno norcoreano, 'Minju Joson', ha informado de que Corea del Norte "ha cerrado completamente su frontera, su espacio aéreo y sus aguas territoriales y sigue reforzando su labor para prevenir completamente la llegada del nuevo coronavirus".



"Estamos tomando medidas preventivas para mejorar la vigilancia en las fronteras y en toda la línea costera", reza el artículo, recogido por la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



Pyongyang no ha reconocido por ahora ningún caso de COVID-19, a pesar de que la enfermedad se ha extendido ya por 188 países y territorios y se originó en China, vecina de Corea del Norte y uno de los pocos países con los que existen relaciones comerciales y políticas.



La semana pasada, Kim instó a la población a no bajar la guardia, ante la posibilidad de que un levantamiento prematuro de las medidas pudiese desencadenar "una crisis inimaginable e irreparable". El 'Minju Joson' ha insistido este martes en la misma línea.