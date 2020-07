Coronavirus.- Anuncian una demanda contra Bolsonaro por un delito contra la salud pública

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El diputado federal por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) Marcelo Freixo ha anunciado este martes que se está preparando una demanda ante la Fiscalía contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un delito contra la salud pública, después de que compareciera ante los medios sin mascarilla una vez se ha hecho público que había dado positivo por la COVID-19.



"El presidente ya sabía que estaba contagiado cuando se quitó la mascarilla durante la entrevista, poniendo deliberadamente la vida de los demás en peligro", ha escrito Freixo en su cuenta personal de Twitter.



Este "flagrante crimen", tal y como lo ha calificado Freixo, se ha producido este martes, cuando Bolsonaro ha comparecido ante un reducido número de periodistas, previamente seleccionados, para asegurarles que se encontraba "bien" tras haber dado positivo en la prueba de la COVID-19.



"Sólo para que puedas ver mi cara ¿vale?", dijo el presidente brasileño quitándose la mascarilla. "Estoy bien, tranquilo, gracias a dios. Todo en paz, gracias a todos los que rezaron por mí y me apoyaron".



"Le deseo una pronta recuperación", ha dicho Freixo, en declaraciones para la revista 'Veja', en donde también ha señalado, que, a diferencia de Bolsonaro, él "jamás" desearía lo que en su día dijo de la expresidenta Dilma Rousseff, "que ella acabase su gobierno muriendo de cáncer o de un infarto".



Así, ha insistido en que Bolsonaro "va a tener que responder por el crimen que ha cometido, para que pueda entender el valor de la prevención y de los trabajadores de la salud".



Bolsonaro ha confirmado este martes que había contraído la enfermedad, después de que mostrará síntomas durante el fin de semana, llegando incluso a realizarse una radiografía de pulmón, cuyo resultado ha sido satisfactorio.



"Soy el presidente de la república y no huyo de mi responsabilidad" ni tampoco "del contacto intenso con el pueblo", ha explicado al asegurar que el resultado positivo de la prueba no le había sorprendido.



El mandatario de extrema derecha ha anunciado además que ya está tomando hidroxicloroquina, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha suspendido los ensayos con este fármaco para tratar la enfermedad, y azomitricina.



Pese a presentar algunos síntomas, como 38 grados de fiebre, Bolsonaro acudió durante el fin de semana junto a algunos de sus ministros a la residencia oficial del embajador de Estados Unidos en Brasil para celebrar el Día de la Independencia del país norteamericano.



La propia Embajada ha informado por Twitter de que tanto el representante diplomático, Todd Chapman, como su mujer, Janetta Chapman, han dado negativo en la prueba.