Coronavirus.- Alemania eleva el balance diario de coronavirus con 390 casos y ocho muertos

03/07/2020 Angela Merkel se quita la mascarilla antes de un discurso en Berlín POLITICA INTERNACIONAL Wolfgang Kumm/dpa



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 390 casos y ocho muertos, frente a los 239 contagios y los cuatro fallecidos del día anterior, lo que eleva el balance a más de 196.000 personas contagiadas y más de 9.000 víctimas mortales.



Según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana responsable del control y el seguimiento de las enfermedades infecciosas, unas 182.700 personas se han recuperado tras contagiarse con el coronavirus, incluidos 500 pacientes que han recibido el alta en las últimas 24 horas. Con los nuevos datos, el balance asciende a 196.994 personas contagiadas y 9.024 víctimas mortales.



Baviera se mantiene una semana más como el estado alemán más afectado por la pandemia, con 48.852 casos y 2.606 muertos, seguido por Renania del Norte-Westfalia, con 44.158 casos y 1.689 decesos, y Baden-Wurtemberg, con 35.862 casos y 1.837 muertos. Berlín, la capital, registra 8.462 casos y 215 muertos.



El rebrote más importante de las últimas semanas ha tenido lugar en Renania del Norte-Westfalia, donde más de 1.500 trabajadores del matadero más grande de Alemania, operado por la empresa Tönnies, han dado positivo por coronavirus desde mediados de junio.



El miércoles pasado, las autoridades del estado informaron de que los trabajadores del matadero del distrito de Guetersloh, situado en el oeste de Alemania, tendrán que permanecer en cuarentena hasta el 17 de julio.



En este contexto, el Ejecutivo alemán subrayó el lunes que el uso de las mascarillas sigue siendo "importante" e "imprescindible" y rechazó que vaya a dejar de ser obligatorio en comercios, después de que el ministro de Economía de un estado alemán apuntara esa posibilidad.



"Donde no se pueda garantizar la distancia física en la vida pública, las mascarillas protectoras son importantes y, desde el punto de vista actual, todavía indispensables", aseguró el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, en una rueda de prensa en Berlín.



El portavoz del Ejecutivo alemán dijo que el uso de las mascarillas es necesario "para mantener bajo el número de contagios y para proteger a nuestros semejantes y a nosotros mismos". "Así que, ya sea en el autobús, en el metro o en las tiendas, el uso de mascarillas protectoras sigue siendo una obligación", recalcó.



Seibert señaló que el uso de mascarillas es especialmente importante en la temporada de verano. "Incluso regiones que podrían haber tenido un número de casos muy bajo ahora están recibiendo flujos de personas de otras partes del país", indicó.



En este sentido, aseguró que la nueva movilidad es bienvenida "pero debe ir de la mano del respeto de las reglas" que han servido "tan bien en la lucha contra esta pandemia en los últimos meses": "La distancia, las normas de higiene y, allí donde es necesario, el uso obligatorio de mascarillas protectoras".



El ministro de Economía del estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Harry Glawe, abrió el debate el domingo en el periódico 'Welt am Sonntag' al referirse al inminente fin del uso obligatorio de mascarillas protectoras en comercios.



El Instituto Robert Koch ha informado también de que la aplicación de teléfonos móviles para el seguimiento de casos de coronavirus ha registrado más de quince millones de descargas desde que fue presentada hace tres semanas.



La app, que es de uso voluntario, está diseñada para hacer seguimiento de los contagios y utiliza la tecnología Bluetooth para avisar de las personas con las que se ha estado en contacto. En un país con cerca de 83 millones de habitantes, existía preocupación ante la posibilidad de que el número de personas que se descargaban la aplicación no fuera suficientemente grande.